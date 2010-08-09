Янукович: Зернотрейдеры обворовывают бюджет

В контексте завершения кампании сбора урожая и начала реализации зерна Президент Виктор Янукович обратил внимание генерального прокурора на необходимость реагирования на политику искусственного сбивания цены, которую сегодня пытаются проводить зернотрейдеры, сообщили «Главреду» в пресс-службе главы государства. «Мы сейчас хотим создать все условия, чтобы сельхозпроизводители вернули свои средства, которые вложили в этот урожай», - сказал Янукович во время встречи с Медведько. Вместе с тем зернотрейдеры фактически «заставляют сельхозпроизводителей дешево продавать зерно». «Поэтому я просил бы, чтобы в этих вопросах законодательство выполнялось, и зернотрейдеры не обворовывали сельхозпроизводителей, крестьян», - отметил глава государства, говоря о целесообразности организации проверки исполнения субъектами зернового агрорынка действующего законодательства. Янукович также подчеркнул важность недопущения случаев экспорта зернотрейдерами зерна несоответствующего класса для возмещения завышенных сумм НДС. «Это прямое обворовывание бюджета и этот вопрос также должен сейчас быть в сфере работы Генеральной прокуратуры», - отметил Президент. Он высказался за целесообразность проведения Генпрокуратурой соответствующего координационного совещания со всеми регионами и с участием других правоохранительных органов с целью установления «действенного контроля» в этом вопросе.