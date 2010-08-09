Рада пообещала МВФ ввести пеню за долги по ЖКУ

Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос отмены закона, временно запрещающего взимание с граждан пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, в конце сентября 2010 года, информирует «Интерфакс-Украина». «Таким образом, на любую задолженность по коммунальным платежам, накопленную после 1 октября 2010 года, будет начисляться пеня», - говорится в меморандуме украинских властей Международному валютному фонду, направленному в рамках возобновления кредитного сотрудничества в середине июля этого года. Помимо того, будут разделены счета за тепловую энергию и другие виды коммунальных услуг. Закон «О временном запрете взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги» Верховная Рада приняла в 1996 году в связи с несвоевременной выплатой государством заработных плат, пенсий и стипендий. Как сообщалось, в настоящее время в парламенте также зарегистрирован правительственный законопроект, согласно которому с 1 января 2011 года за несвоевременную плату за жилищно-коммунальные услуги будет начисляться и взиматься пеня.