Абонплата на все и доступ в жилье: в Украине приняли новый закон о комуслугах

Теперь украинцев, у которых нет договоров с коммунальными предприятиями – заставят их заключить.
Рада одобрила во втором повторном чтении законопроект №2458: его поддержали 240 нардепов. Документ расписывает механизм установления тарифов на коммунальные услуги.
Теперь украинцев, у которых нет договоров с коммунальными предприятиями – заставят их заключить.
Насколько вырастут тарифы в Украине в 2021 году
Закон предусматривает введение абонплаты на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии. В частности, абонплата на воду и отопление составит около 32,19 грн, на мусор – в пределах 15,2 грн.
Тарифы на отопление смогут пересчитывать ежемесячно.
По оценкам экспертов, в среднем за коммуналку украинцы дополнительно вывернут из карманов: на абонплату – около 112 грн, тариф на тепло будет меняться вместе с ценой на газ.
Другие изменения:
- вводятся дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия или отсутствия индивидуальных и центральных тепловых пунктов) – чтобы избежать двойной компенсации за содержание и обслуживание центральных и индивидуальных тепловых пунктов;
- отменяется требование по формированию общедомовых тарифов на услугу по снабжению горячей воды – если в доме есть индивидуальный тепловой пункт;
- право досрочно разрывать соответствующие договоры – появится у поставщиков услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий или управляющих; потребителей о разрыве отношений должны предупредить не позднее, чем за два месяца до дня расторжения договоров.
Доступ коммунальщиков в квартиры
Первый вариант документа предусматривал доступ в жилье за любое нарушение договора. Во втором повторном чтении такое право предоставили исключительно представителям газового оператора.
При этом в законе не прописан порядок такого доступа и последствия его непредоставления владельцем (совладельцами): это должно устанавливать законодательство.
Тарифы в Украине 2020-2021: последние новости
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