Абонплата на все и доступ в жилье: в Украине приняли новый закон о комуслугах

Тарифы на коммунальные услуги Украина будет рассчитывать по-новому / kievvlast.com.ua

Рада одобрила во втором повторном чтении законопроект №2458: его поддержали 240 нардепов. Документ расписывает механизм установления тарифов на коммунальные услуги.

Теперь украинцев, у которых нет договоров с коммунальными предприятиями – заставят их заключить.

Насколько вырастут тарифы в Украине в 2021 году

Закон предусматривает введение абонплаты на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии. В частности, абонплата на воду и отопление составит около 32,19 грн, на мусор – в пределах 15,2 грн.

Тарифы на отопление смогут пересчитывать ежемесячно.

По оценкам экспертов, в среднем за коммуналку украинцы дополнительно вывернут из карманов: на абонплату – около 112 грн, тариф на тепло будет меняться вместе с ценой на газ.

Другие изменения:

вводятся дифференцированные тарифы на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия или отсутствия индивидуальных и центральных тепловых пунктов) – чтобы избежать двойной компенсации за содержание и обслуживание центральных и индивидуальных тепловых пунктов;

на транспортировку и поставку тепловой энергии (в зависимости от наличия или отсутствия индивидуальных и центральных тепловых пунктов) – чтобы избежать двойной компенсации за содержание и обслуживание центральных и индивидуальных тепловых пунктов; отменяется требование по формированию общедомовых тарифов на услугу по снабжению горячей воды – если в доме есть индивидуальный тепловой пункт;

– если в доме есть индивидуальный тепловой пункт; право досрочно разрывать соответствующие договоры – появится у поставщиков услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий или управляющих; потребителей о разрыве отношений должны предупредить не позднее, чем за два месяца до дня расторжения договоров.

Доступ коммунальщиков в квартиры

Первый вариант документа предусматривал доступ в жилье за любое нарушение договора. Во втором повторном чтении такое право предоставили исключительно представителям газового оператора.

При этом в законе не прописан порядок такого доступа и последствия его непредоставления владельцем (совладельцами): это должно устанавливать законодательство.

Тарифы в Украине 2020-2021: последние новости