Аналитик дал прогноз, какой будет курс доллара на следующей неделе

Какой будет курс доллара на следующей неделе / УНИАН

В течение следующей недели, с 16 по 22 ноября, курс доллара к гривне будет постепенно падать. Также вероятен сценарий, при котором сохранится нынешняя динамика и цена в 28 гривен 10 копеек за доллар.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина Максим Пархоменко ‒ аналитик компании Альпари. По его данным, с 9 ноября курс доллара к гривне начал понемногу расти. Причем даже информация новости о создании в США вакцины от китайского коронавируса не смогли остановить рост курса. До четверга позиции гривны остановились на показателе 28,22 гривны. Однако в пятницу, 13 ноября, гривна внезапно начала укрепляться и снова вернулась на отметке 28,12.

"Такая динамика в паре с падением доллара неделей ранее позволяет говорить о стабилизации гривны - валюта нащупала свою опору и будет находиться на ней. Если в ближайшее время НБУ не усилит давление на гривну и не будет скупать излишек валюты с рынка, на следующей неделе мы можем протестировать отметку в 28,00. Пройти ее будет сложно", ‒ подытожил Пархоменко.

Читайте такжеГривна не устоит: эксперты спрогнозировали резкий рост курса доллара

Курс доллара - что было ранее: