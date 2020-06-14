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Аналитик спрогнозировал, сильно ли ударит "коронавирусный" кризис по Украине

14 июня 2020, 12:05

Аналитик компании ICU Александр Мартыненко дал оценку последним тенденциям мировой экономики и их возможному влиянию на Украину.

Экономика
Аналитик спрогнозировал, сильно ли ударит "коронавирусный" кризис по Украине/ УНИАН

В последние недели мировая экономика начала демонстрировать позитивные тенденции. В частности, начали расти многие финансовые рынки и постепенно восстанавливаются цены на нефть / газ.

Об этом сообщает портал Сегодня со ссылкой на мнение эксперта и руководителя департамента корпоративного анализа компании ICU Александр Мартыненко.

По его мнению, обновленным тенденциям мировой экономики жителям Украины пока рано радоваться.

"Мы видим, что некоторые страны ослабляют карантин, есть большой оптимизм на финансовых рынках, некоторые индексы уже практически вплотную приблизились к допандемическим уровням. Вопрос ‒ насколько такой оптимизм обоснован, что будет дальше? Мы видим со своей стороны, что по-прежнему не все так однозначно. Глобальную экономику ждет достаточно неравномерное и тяжелое восстановление", ‒ прокомментировал Мартыненко.

По мнению эксперта, прогнозы и оценки по внутреннему валовому продукту продолжают ухудшаться. Согласно данным ICU, существует вероятность того, что даже в 2021-м к докризисному уровню мировая экономика не вернется.

Напомним, ранее военный эксперт Николай Белесков спрогнозировал, ослабнет ли агрессия России по отношению к Украине ‒ по причине вызванного пандемией коронавируса кризиса.

новости Украины мировая экономика коронавирус Covid-19
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