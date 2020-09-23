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Богаче Трампа. СМИ рассказали о зарплате и схемах главы Укргидроэнерго Игоря Сироты

23 сентября 2020, 12:12

Сирота превратил Укргидроэнерго в "частный бизнес", пишут СМИ.

Игорь Сирота
Игорь Сирота / Укргидроэнерго

Бессменный глава Укргидроэнерго Игорь Сирота превратил государственную компанию в личную бизнес-империю и ежегодно "выкачивает" из нее десятки миллионов бюджетных гривен.

Как сообщает издание Факты, Игорь Сирота возглавил Укргидроэнерго в начале президентства Виктора Януковича в 2011 году. Его назначение лоббировал Юрий Бойко. В 2014 году Сироту пытались отстранить за многочисленные факты коррупции и хищений. Однако скандальный ОАСК заблокировал это решение.

Игорь Сирота фигурирует во многих уголовных делах по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, растраты в особо крупных размерах, незаконного отчуждения имущества.

Укргидроэнерго регулярно переплачивает подрядчикам и контрагентам. Например, ООО "Укринвесттехнология" получила 75 млн грн сверх контракта, а "НПО "Укргидроэнергострой", доля в котором принадлежит зятю Сироты Ярославу Заблоцкому, — 400 млн грн. Еще 83 млн грн Укргидроэнерго перечислило харьковскому институту "Укргидропроект", затем деньги осели на счетах фиктивных фирм.

С подачи Сироты институт "Укргидропроект" приватизировали и выставили на продажу. Эта основная проектная организация по строительству и модернизации объектов Укргидроэнерго. Теперь вместо того, чтобы зарабатывать на создании проектной документации частным компаниям – государство должно платить за эти услуги.

В июне 2019 года Сирота единолично сформировал наблюдательный совет Укргидроэнерго и добился назначения его главой своего партнера Валентина Гвоздия. Одним из первых решений набсовет поднял Сироте зарплату почти в 3 раза. С учетом премий он заработал за год свыше 18 млн грн или 400 тыс. долларов. Это больше, чем получает президент США Дональд Трамп.

"Фактически на сегодня сложилась ситуация, когда руководство "Укргидроэнерго" не только прокручивает многомилионные схемы "по распилу" бюджетных средств и международных кредитов, но и открыто выплачивает себе миллионные зарплаты. При этом избегая заслуженной оценки своей деятельности со стороны правительства и правоохранителей", — пишет издание.

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