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Украинцы в мае заплатят за газ по новым тарифам - сколько придется отстегнуть

25 апреля 2020, 18:30

По информации Нафтогаза, в мае цена на голубое топливо продолжит снижаться.

Нафтогаз
Нафтогаз анонсировал снижение цен на голубое топливо / gk-press.if.ua

В Нафтогазе порадовали украинцев очередным снижением цены на голубое топливо.

ПО словам главы НАК Андрея Коболева, в Украине с начала года цены на газ снизились на 38%, при этом только за апрель цену снизили на 15%. Такая же динамика продолжится и в мае.

"Мы ожидаем, что в последующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать насколько, сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет. Мы недавно увидели отрицательную цену на нефть в США. Это был короткий эпизод, но он имел место, он беспрецедентен. Поэтому можно ожидать, что цена газа на европейских рынках в мае будет несколько ниже", – заявил Коболев.

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На данный момент запасы газа в нашей стране постигли рекордной за 30 лет отметки. В Нафтогазе планируют использовать голубое топливо и в следующем отопительном сезоне.

"Мы некоторое время работаем, чтобы увеличить наши возможности по хранению нефти в украинской системе. Во-первых, основными возможностями по хранению есть возможности на нефтеперерабатывающих заводах и в терминалах. Например, в терминале принятия нефти "Южный". Также для хранения нефти можно частично использовать нашу нефтетранспортную систему, но здесь столкнулись с проблемой, о которой мы проинформировали Министерство финансов и надеемся на их понимание", – сообщил глава компании.

Ранее в Нафтогазе заявили, что Украина может получить денежную выгоду от невероятного падения цен на нефть (по причине пандемии коронавируса) - максимально заполнив свои хранилища "черным золотом".

Также напомним, стоимость нефти катастрофически падает, потому как по причине пандемии коронавируса Covid-19 спрос снизился, а вот предложения  - отнюдь. К примеру, цена на нефть WTI упала сначала до 0, потом до -40 долларов США (по состоянию на 20 апреля 2020 года).

Нафтогаз Андрей Коболев цены на газ
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