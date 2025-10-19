Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Ценный продукт в Украине исчезает с полок - дефицит провоцирует рост цен

Руслана Заклинская
19 октября 2025, 20:02
1459
Внутренние цены на продукт зависят от экспорта, а не от урожайности.
Ценный продукт в Украине исчезает с полок - дефицит провоцирует рост цен
Почему цены на мед не падают / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Шаронина:

  • Урожай меда 2025 года - лишь 25-35% от нормы
  • Оптовая цена на экспорт выросла до 90+ грн/кг
  • В магазинах мед не дешевеет

Текущий урожай меда в Украине в 2025 году ожидается на уровне 25-35% от среднеурожайного. Поэтому меда хватит только на внутреннее потребление. Об этом сообщил председатель совета директоров "Пасека 21" Сергей Шаронин порталу AgroTimes.

По его словам, основными оптовыми покупателями меда в среднеурожайный год являются экспортеры. Они скупают около трех четвертей урожая и именно они устанавливают оптовую цену. В то же время цена на экспорт не зависит от наличия меда в Украине.

видео дня

Еще одним оптовым покупателем является фасовщики, которые поставляют мед в розничные сети под собственным брендом или ТМ сетей. Однако в Украине доля меда, который попадает через супермаркеты, очень мала - всего 3-4% урожая, и этот канал почти не влияет на оптовые или розничные цены.

Почему мед не дешевеет в магазинах

Шаронин отметил, что розничные сети пытаются сдерживать рост цен, наблюдая друг за другом. Они редко ориентируются на рыночную конъюнктуру. Поэтому, даже если оптовая цена меда растет, в магазинах он может исчезать, а не дорожать, потому что поставщики отказываются продавать ниже себестоимости.

Сейчас оптовая цена на экспорт в ЕС выросла до 90+ грн/кг, и этот мед выгоднее отправлять за границу, чем продавать внутри страны.

Также, как рассказал Шаронин, небольшая доля меда реализуется через прямые продажи пасечников и посредников, что составляет около 20% урожая (15% - прямые продажи, 5% - посредники). Этот канал больше всего влияет на видимую розничную цену.

Перепродавцы мелким оптом быстро реагируют на изменения цен и повышают их, опережая рынок.

Почему пасечники продают мед оптом

Ситуация у пасечников зависит от размера пасеки. Большие пасеки часто не имеют времени и сил на розничную реализацию. Для них продажа оптом - это быстрая прибыль, даже если цена меньше возможной розничной.

Малые пасеки стремятся продавать мед по максимальной цене, но ее сдерживает покупательная способность населения и конкуренция с супермаркетами, которые гарантируют качество и отсутствие антибиотиков.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Влияет ли урожай на внутренние цены

В 2025 году урожай меда составил лишь 25-35% от среднеурожайного, поэтому меда хватает только на внутреннее потребление. Хотя розничному каналу нужно меньше меда (20%), большинство пасечников ориентированы на оптовый экспорт, что делает внутренний рынок зависимым от экспортной конъюнктуры.

Продажа в розницу требует много времени и затрат на тару, фасовку, упаковку, рекламу, доставку и ярмарки.

Даже если меда много, пасечники не всегда успевают продать его в розницу. Например, пасека на 100 семей собрала 5 тонн меда. Если один покупатель берет 5 кг в год, нужно обслужить 1000 покупателей, что очень сложно.

Крупные оптовые транзакции проще, поэтому мед из оптового канала может попадать в розницу лишь частично, что сдерживает полный рост цены, но способствует ее быстрому увеличению.

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине уже пятую неделю подряд быстро растут цены на тепличные огурцы из-за ограниченного предложения и высокого спроса. Сейчас огурцы продают по 75-90 грн/кг, что на 15% больше, чем неделю назад и за год.

Также стремительно растут цены на тепличные помидоры. По данным EastFruit, килограмм тепличных томатов уже стоит 70-80 грн, что на 37% больше, чем в конце прошлой недели.

Кроме этого, в октябре в Украине снижается закупочная цена на кукурузу из-за активного сбора урожая и ожидаемого увеличения предложений. По состоянию на 18 октября средняя цена составляет 8 676 грн/т, немного меньше, чем в начале месяца (8 707 грн/т).

Читайте также:

Об источнике: AgroTimes

AgroTimes - это украинское отраслевое медиа, которое специализируется на освещении тем, связанных с аграрным сектором, сельским хозяйством и пищевой промышленностью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

продукты питания цены на продукты мед новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почти 200 человек под землей: РФ массированно атаковала шахту на Днепропетровщине

Почти 200 человек под землей: РФ массированно атаковала шахту на Днепропетровщине

20:48Война
Отключение света в Украине: Укрэнерго раскрыло, где завтра не будет электричества

Отключение света в Украине: Укрэнерго раскрыло, где завтра не будет электричества

20:03Украина
Все решится за недели: раскрыт самый большой страх Путина и сценарий окончания войны

Все решится за недели: раскрыт самый большой страх Путина и сценарий окончания войны

19:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Могилевская показала младшую дочь: семейный выходной

Могилевская показала младшую дочь: семейный выходной

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявление

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявление

Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила Россия

Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила Россия

Страховой стаж под угрозой: появилось важное предупреждение Пенсионного фонда

Страховой стаж под угрозой: появилось важное предупреждение Пенсионного фонда

Последние новости

21:32

Нельзя одалживать и не только: что скрывают древние суеверия и приметы о яйцах

20:48

Почти 200 человек под землей: РФ массированно атаковала шахту на Днепропетровщине

20:17

Украинский битмейкер в Канаде взорвал TikTok: его музыка набрала 400 миллионов прослушиваний

20:03

Отключение света в Украине: Укрэнерго раскрыло, где завтра не будет электричества

20:02

Ценный продукт в Украине исчезает с полок - дефицит провоцирует рост цен

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
19:55

Встреча Трампа и Путина в Будапеште - это политический кошмар для Европымнение

19:53

Все решится за недели: раскрыт самый большой страх Путина и сценарий окончания войны

19:43

Снег ворвется почти во все области: синоптики дали неожиданный прогноз

19:19

Не просто "три ромба": что на самом деле кроется за философией логотипа Mitsubishi

Реклама
18:47

На каких оборотах двигатель авто "самоочищается" - эксперты раскрыли секрет

18:41

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 октября

18:09

Динамо имеет серьезные кадровые потери: кто не выйдет на поле против Самсунспора

18:07

После объявления о романе: Lida Lee похвасталась нежными поцелуями

17:40

"Он что-то возьмет": Трамп сделал громкое заявление о территориях Украины по итогам войныВидео

17:25

Виноградарь раскрыл "козырную карту": как подготовить виноград к зиме без ошибокВидео

17:01

Зеленский сделал заявление о встрече с глазу на глаз с Путиным и назвал его страх

16:43

Украинцам придется платить за пребывание в США - что известно о новых правилах

16:24

FPV-дроны РФ готовят неожиданные удары: какие три города под особой угрозой

16:17

Почему Путин не пойдет на окончание войны - FT назвали истинную цель Кремля в Украине

16:14

Украинцам завышали тарифы на коммуналку на миллионы: кому вернут средства

Реклама
15:42

Тяжелые дни уже позади для этих знаков зодиака: кто обретет счастье

15:33

В Париже за семь минут ограбили Лувр: украдены "бесценные драгоценности"

15:27

После подписания "мирного соглашения" Трампа: война в Израиле снова возобновилась

15:15

Секрет горячих батарей: всё решает одна простая процедура с радиаторамиВидео

14:42

Эти дни - самые холодные: синоптик назвала дату, когда ждать потепления

14:41

Почему самый короткий месяц в истории длился 21 день и при чем здесь РождествоВидео

14:21

Чикатило обманули: последние мольбы маньяка перед казнью и тайна его могилы

14:04

Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 октября

14:02

Гордая мама: Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына

13:59

Украина нанесла массированный удар по РФ, есть "прилеты": в Генштабе раскрыли детали

13:23

Во время встречи Трампа и Зеленского прозвучал тревожный сигнал относительно войныВидео

12:51

"Очень нескоро": появился тревожный сценарий прекращения войны в УкраинеВидео

12:44

"Королевский шлейф": женщина взяла из приюта крошечного котенка - что из него выросло

12:43

Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила РоссияВидео

12:00

"Ситуация для России уже критическая": назван решающий год для правления ПутинаВидео

11:51

Китайский гороскоп на завтра 20 октября: Драконам - стресс, Петухам - подозрения

11:51

Дроны-перехватчики ВСУ меняют правила войны: в Business Insider раскрыли детали

11:37

Встреча Трампа и Зеленского "дала добро" Путину на продолжение войны – Forbes

10:50

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 октября: Львам - тревога, Ракам - риск

10:49

РФ ударила по Украине десятками БпЛА: есть прилеты, раненые и разрушенияФото

Реклама
10:42

Чем завершится очередная серия переговоров между Трампом и Путиным?мнение

10:33

Почему 20 октября нельзя купать маленьких детей: какой церковный праздник

09:56

Украина с Трампом ничего не потеряла, потому что нельзя потерять то, чего нетмнение

09:52

Смертельные удары ножом в голову: в Ирландии подросток убил 17-летнего украинца

09:45

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

09:28

Гороскоп на завтра 20 октября: Львам - неожиданная встреча, Девам - большие перемены

09:23

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 октября (обновляется)

09:13

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Водолеям - возможность, Девам - деньги

09:00

Трамп нащупал слабое место Путина, от Tomahawk еще будет пылать в Москве, тема не закрыта – ОлещукВидео

08:53

Карта Deep State онлайн за 19 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять