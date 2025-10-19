Ценный продукт в Украине исчезает с полок - дефицит провоцирует рост цен

Внутренние цены на продукт зависят от экспорта, а не от урожайности.

Почему цены на мед не падают / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Шаронина:

Урожай меда 2025 года - лишь 25-35% от нормы

Оптовая цена на экспорт выросла до 90+ грн/кг

В магазинах мед не дешевеет

Текущий урожай меда в Украине в 2025 году ожидается на уровне 25-35% от среднеурожайного. Поэтому меда хватит только на внутреннее потребление. Об этом сообщил председатель совета директоров "Пасека 21" Сергей Шаронин порталу AgroTimes.

По его словам, основными оптовыми покупателями меда в среднеурожайный год являются экспортеры. Они скупают около трех четвертей урожая и именно они устанавливают оптовую цену. В то же время цена на экспорт не зависит от наличия меда в Украине.

Еще одним оптовым покупателем является фасовщики, которые поставляют мед в розничные сети под собственным брендом или ТМ сетей. Однако в Украине доля меда, который попадает через супермаркеты, очень мала - всего 3-4% урожая, и этот канал почти не влияет на оптовые или розничные цены.

Почему мед не дешевеет в магазинах

Шаронин отметил, что розничные сети пытаются сдерживать рост цен, наблюдая друг за другом. Они редко ориентируются на рыночную конъюнктуру. Поэтому, даже если оптовая цена меда растет, в магазинах он может исчезать, а не дорожать, потому что поставщики отказываются продавать ниже себестоимости.

Сейчас оптовая цена на экспорт в ЕС выросла до 90+ грн/кг, и этот мед выгоднее отправлять за границу, чем продавать внутри страны.

Также, как рассказал Шаронин, небольшая доля меда реализуется через прямые продажи пасечников и посредников, что составляет около 20% урожая (15% - прямые продажи, 5% - посредники). Этот канал больше всего влияет на видимую розничную цену.

Перепродавцы мелким оптом быстро реагируют на изменения цен и повышают их, опережая рынок.

Почему пасечники продают мед оптом

Ситуация у пасечников зависит от размера пасеки. Большие пасеки часто не имеют времени и сил на розничную реализацию. Для них продажа оптом - это быстрая прибыль, даже если цена меньше возможной розничной.

Малые пасеки стремятся продавать мед по максимальной цене, но ее сдерживает покупательная способность населения и конкуренция с супермаркетами, которые гарантируют качество и отсутствие антибиотиков.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Влияет ли урожай на внутренние цены

В 2025 году урожай меда составил лишь 25-35% от среднеурожайного, поэтому меда хватает только на внутреннее потребление. Хотя розничному каналу нужно меньше меда (20%), большинство пасечников ориентированы на оптовый экспорт, что делает внутренний рынок зависимым от экспортной конъюнктуры.

Продажа в розницу требует много времени и затрат на тару, фасовку, упаковку, рекламу, доставку и ярмарки.

Даже если меда много, пасечники не всегда успевают продать его в розницу. Например, пасека на 100 семей собрала 5 тонн меда. Если один покупатель берет 5 кг в год, нужно обслужить 1000 покупателей, что очень сложно.

Крупные оптовые транзакции проще, поэтому мед из оптового канала может попадать в розницу лишь частично, что сдерживает полный рост цены, но способствует ее быстрому увеличению.

AgroTimes - это украинское отраслевое медиа, которое специализируется на освещении тем, связанных с аграрным сектором, сельским хозяйством и пищевой промышленностью.

