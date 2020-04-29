Дешевый бензин в Украине: эксперт рассказал, чего ждать автомобилистам

В Украине есть уже три фактора, влияющих на топливный рынок / WOG

В Украине цены на нефтепродукты по-прежнему зависят от двух факторов: стоимости на европейском рынке и курса национальной валюты, рассказал эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.

Налоги и курс доллара: что формирует цену на топливо

"Чтобы вы понимали: снижение курса национальной валюты к доллару на одну гривну — это приблизительно плюс 50−60 копеек к стоимости литра бензина. Вот такая зависимость. То есть это как будто нефтепродукты подорожали на внешнем рынке на 20 долларов за тонну. Таким образом, 20-долларовое колебание на тонне равносильно влиянию изменения курса национальной валюты на одну гривну", - сообщил он в интервью Фактам.

Эксперт подчеркнул, что с нынешним курсом гривны доля налогов в цене бензина составляет 71%, и 53% - по дизельному топливу.

Читайте такжеРезкое изменение цен на АЗС: чего ждать украинским водителямОн считает, что в Украине есть уже три фактора, влияющих на топливный рынок: "Два фактора — объективные, это внешний рынок и курс гривны. А третий — падение спроса минимум на 20% из-за карантина. Согласно прогнозам, падение спроса может достичь 40%. Туризм прекратился, перевозки упали, самолеты не летают, люди никуда не ездят, сидят по домам. Так что потребление падает".

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При этом он напомнил, что ранее сети АЗС уже снижали цену, когда президент и премьер-министр провели соответствующее совещание.

"То есть рынок реагирует, но он не может реагировать до бесконечности. Ведь, кроме цен, остаются те факторы, о которых мы уже говорили, — налоги и курс гривны. Поэтому если сети будут уменьшать цены на АЗС только пропорционально оптовой стоимости нефтепродуктов, то они будут вынуждены работать в убыток", — добавил Косянчук.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что за последний месяц оптовые цены, по которым горючее завозят в Украину, упали уже на треть. При этом на автозаправках стоимость бензина и дизеля за тот же промежуток времени упала максимум на 10%.