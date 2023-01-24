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Цены на бензин снова взлетят: когда ожидать подорожания топлива в Украине

24 января 2023, 16:05
Как говорит эксперт, "напряженный период" и ажиотаж на бензин может продолжаться до конца июня.
бензин
Цены на бензин / pixabay

Цены на бензин в Украине с начала 2023 года немного упали. При этом эксперты отмечают, что уже весной можно ожидать подорожания топлива.

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн говорит, что рост цен на бензин прогнозируется уже на март-апрель.

До этого времени существующие запасы топлива на украинских заправках истощатся и новые объемы придется закупать в странах Европы, которые, в свою очередь, вводят запрет на российские нефтепродукты с 5 февраля.

"Трейдерам понадобится время на настройку новых логистических сетей, поэтому в марте-апреле ожидается период турбулентности", - заявил эксперт, добавив, что все равно критического дефицита топлива в Украине не возникнет, передает Обозреватель.

В то же время "напряженный период" и ажиотаж, не исключает он, может продолжаться до конца июня.

Какие цены на бензин в Украине сейчас

  • бензин А-95 – 49,6 грн/л;
  • бензин А-95 "Премиум – 51,3 грн/л;
  • бензин А-92 – 48,65 грн/л
  • дизельное топливо – 53,35 грн/л;
  • автомобильный газ – 27,34 грн/л.Цены на бензин

Цены на бензин

Напомним, в 2022 году в Украине разразился дефицит топлива на АЗС.

В результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

Позднее российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

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