Дороже почти на 50%: Нафтогаз установил годовую цену на газ для населения

В Украине выросли цены на газ / УНИАН

ГК "Нафтогаз Украины" определила годовую цену на газ для населения на уровне 4,73 гривни за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Об этом сообщается на сайте компании.

Данный тариф на газ установлен в рамках пакета "Годовой". Отметим, он на 46% выше, чем месячная цена за газ по состоянию на август 2020 года (3,24 гривни за кубометр).

Подключение тарифа "Годовой" будет доступно в личном кабинете после 15 августа.

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Как сообщал Главред, ранее ГК "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в августе 2020 года на уровне 3,24 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с июлем цена газа выросла на 270 гривен (на 9%).