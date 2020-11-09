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Части украинцев выгодно отказаться от накопления пенсий – Минсоцполитики

9 ноября 2020, 15:55

В министерстве придумали, как трудоустроить людей старше 50 лет.

Новости о начислении пенсий в Украине - кому надо отказаться от накоплений
Новости о начислении пенсий в Украине - кому надо отказаться от накоплений / kpravda.com

В Минсоцполитики выступили с предложением: пенсионерам старше 50 лет нужно отказаться от участия в обязательном пенсионном накоплении. Они от этого только выиграют, заверили чиновники.

Отказ от накопления пенсий повысит привлекательность людей предпенсионного возраста на рынке труда, отмечается в разъяснении министра Марины Лазебной, что размещен на сайте Минсоцполитики. Работодатели охотнее будут брать на работу таких людей, если за них не надо будет платить обязательные соцотчисления.

Читайте такжеНаследство, визы и тарифы: как глубоко в карманы украинцев залезут в ноябре"Мы предлагаем разрешить лицам старше 50 лет по собственному желанию отказываться от участия в обязательном пенсионном накоплении. С одной стороны, срок до выхода на пенсию у таких людей недостаточен для формирования значительной суммы накоплений. С другой стороны, отсутствие взносов в накопительную систему в пользу людей повысит их привлекательность на рынке труда, что будет способствовать трудоустройству граждан предпенсионного возраста", – отмечается в сообщении.

Пенсии в Украине: последние новости

  • Согласно принятому в первом чтении проекту бюджета на 2021, пенсии в следующем году вырастут. Кроме того, будут введены доплаты отдельным категориям пенсионеров.
  • В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.
  • Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
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