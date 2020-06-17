Что будет с экономикой Украины после пандемии: в Кабмине рассматривают три сценария

Самый худший, кризисный сценарий, в правительстве считают маловероятным.
В Кабмине Украины рассматривают три сценария развития экономики Украины с учетом последствий пандемии коронавируса COVID-19. В частности, речь идет о базовом, оптимистичном и кризисном сценариях.
Об этом свидетельствует проект прогноза социально-экономического развития на 2021-2024 годы, передает РБК-Украина.
Оптимистический сценарий предполагает быстрое преодоление распространения коронавирусной инфекции.
В кризисном идет речь о второй волне распространения коронавирусной инфекции или даже глобальном финансово-экономическом кризисе.
Альтернативный кризисный сценарий развития базируется на предположениях относительно развертывания второй волны пандемии в 2021 году, и, как следствие, вхождении мировой экономики в затяжную рецессию.
Альтернативный кризисный сценарий прогнозирует:
- Падение ВВП в 2021 году на уровне 5-7 процентов с последующим умеренным ростом в среднем за период 2022-2024 годы на уровне 2,5 процента ежегодно (по базовому сценарию на 4,6 процента соответственно).
- Ожидается, что менее 50 процентов мигрантов вернутся на работу за пределами Украины. Рынок труда (безработица) будет расти.
- Также прогнозируются низкие объемы инвестиций и потребления, что не позволит выйти на допандемический уровень.
- Замедление темпов наращивания объемов экспорта.
- Рост дефицита бюджета.
Оптимистический сценарий развития экономики Украиныпрогнозирует:
- Ускоренный рост экономики уже начиная с 2021 года, что позволит в конце 2024 года превысить уровень развития 2019 года на 17,4 процента (по базовому сценарию – на 12,7 процента).
- В среднем за период 2021-2024 годы рост ВВП прогнозируется на уровне 5,4 процента в год с ускорением роста до 6,5 процента в 2024 году (по базовому сценарию в среднем на 4,3 процента с учетом роста ВВП на 4,5 процента в 2024 году).
- Более 90 процентов мигрантов вернутся на работу за пределами Украины. Рынок труда (безработица) будет снижаться и выйдет на допандемический уровень.
- Быстрое наращивание объемов инвестиций, потребления и экспорта. Дефицит бюджета будет снижаться и выйдет на допандемический уровень.
При этом в правительстве назваливероятность развертывания альтернативных сценариев. В частности, вероятность исполнения оптимистичного сценария считают умеренной (около 30%), тогда как кризисный называют маловероятным.
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Как сообщал Главред, ранее президент Всемирного банка Дэвид Малпасс озвучил свой (и весьма пессимистичный) прогноз по поводу ситуации, в которую угодит мировая экономика из-за пандемии коронавируса.