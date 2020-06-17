Что будет с экономикой Украины после пандемии: в Кабмине рассматривают три сценария

В Кабмине оценили риски второй волны коронавируса / Фото kmu.gov.ua

В Кабмине Украины рассматривают три сценария развития экономики Украины с учетом последствий пандемии коронавируса COVID-19. В частности, речь идет о базовом, оптимистичном и кризисном сценариях.

Об этом свидетельствует проект прогноза социально-экономического развития на 2021-2024 годы, передает РБК-Украина.

Оптимистический сценарий предполагает быстрое преодоление распространения коронавирусной инфекции.

В кризисном идет речь о второй волне распространения коронавирусной инфекции или даже глобальном финансово-экономическом кризисе.

Альтернативный кризисный сценарий развития базируется на предположениях относительно развертывания второй волны пандемии в 2021 году, и, как следствие, вхождении мировой экономики в затяжную рецессию.

Альтернативный кризисный сценарий прогнозирует:

Падение ВВП в 2021 году на уровне 5-7 процентов с последующим умеренным ростом в среднем за период 2022-2024 годы на уровне 2,5 процента ежегодно (по базовому сценарию на 4,6 процента соответственно).

Ожидается, что менее 50 процентов мигрантов вернутся на работу за пределами Украины. Рынок труда (безработица) будет расти.

Также прогнозируются низкие объемы инвестиций и потребления, что не позволит выйти на допандемический уровень.

Замедление темпов наращивания объемов экспорта.

Рост дефицита бюджета.

Оптимистический сценарий развития экономики Украиныпрогнозирует:

Ускоренный рост экономики уже начиная с 2021 года, что позволит в конце 2024 года превысить уровень развития 2019 года на 17,4 процента (по базовому сценарию – на 12,7 процента).

В среднем за период 2021-2024 годы рост ВВП прогнозируется на уровне 5,4 процента в год с ускорением роста до 6,5 процента в 2024 году (по базовому сценарию в среднем на 4,3 процента с учетом роста ВВП на 4,5 процента в 2024 году).

Более 90 процентов мигрантов вернутся на работу за пределами Украины. Рынок труда (безработица) будет снижаться и выйдет на допандемический уровень.

Быстрое наращивание объемов инвестиций, потребления и экспорта. Дефицит бюджета будет снижаться и выйдет на допандемический уровень.

При этом в правительстве назваливероятность развертывания альтернативных сценариев. В частности, вероятность исполнения оптимистичного сценария считают умеренной (около 30%), тогда как кризисный называют маловероятным.

Что будет с экономикой Украины после пандемии / Фото РБК-Украина

Читайте такжеЧто ждет Украину после коронакризиса: эксперт дал неутешительный прогноз

Как сообщал Главред, ранее президент Всемирного банка Дэвид Малпасс озвучил свой (и весьма пессимистичный) прогноз по поводу ситуации, в которую угодит мировая экономика из-за пандемии коронавируса.