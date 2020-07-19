Что будет с курсом после назначения нового главы НБУ - прогноз эксперта

В короткой перспективе больших колебаний курса доллара точно не будет / УНИАН

Назначение нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко окажет влияние на курс валют только в краткосрочной перспективе. Некоторые колебания возможны, однако резких изменений не будет.

Об этом заявил экономист, координатор экспертной платформы Нацбанка Андрей Блинов в эфире телеканала Украина 24.

В частности, эксперт проанализировал месседжи, которые озвучил новый глава НБУ.

"Первое – он сказал, что Национальный банк будет независимым, будет придерживаться того, что записано в 6 статье закона о НБУ, о стабильности денег. То есть прежде всего – стабильная ценовая ситуация. Он сказал, что инфляционная трактовка у него не вызывает сомнений и в целом эта политика продолжится", – рассказал экономист.

"Второй момент – безусловно, Национальный банк и украинская финансовая власть будет работать с международными финансовыми организациями. Это является одним из приоритетов в условиях высокого дефицита бюджета и высокого долгового давления", - добавил Блинов.

Читайте такжеДоллар по 30 - не предел: как изменится курс при новом главе НБУПо мнению эксперта, существует необходимость изменить прогнозируемый курс доллара на 2020 год. Блинов отметил, что "выйти на средний за год уровень 29,5 грн за доллар – точно нереально".

"Текущая ситуация у нас очень близка к балансу – уровень спроса и предложения на рынке. Есть немножко волатильность, которая связана с назначением нового главы НБУ и отставкой старого. В короткой перспективе больших колебаний точно не будет", – резюмировал экономист.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру президента Владимира Зеленского и назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка Украины. За это проголосовали 332 народных депутата.