УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Чтоб фига была хотя бы с маком: эксперт объяснил, как копить на пенсию

8 октября 2020, 16:51

Что касается отмены пенсии в Украине через 15 лет, что Украина страдает от нехватки людей трудоспособного возраста уже сейчас.

Пенсии в Украине - когда начинать копить, чтоб не остаться на бобах
Пенсии в Украине - когда начинать копить, чтоб не остаться на бобах / УНИАН

Пенсии в Украине хотят сделать накопительными. Однако начинать копить на пенсию украинцам нужно как минимум за 20 лет до ее начала, высчитала эксперт в сфере пенсионного обеспечения, ведущий научный исследователь Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

Она рассказала, что лучший вариант накопления предусматривает срок не менее 40 лет, пишет Апостроф. То есть копить нужно пусть по чуть-чуть – но практически всю свою взрослую жизнь.

Что касается отмены пенсии в Украине через 15 лет, что Украина страдает от нехватки людей трудоспособного возраста уже сейчас. Ситуация выровняется разве что к 2050 году.

"Если вернуться к демографии, то к 2050 году у нас будут самые сложные годы, а дальше ситуация более-менее выровняется. После 2050 года начнут выходить на пенсию менее многочисленные когорты родившихся в 90-х годах. Тогда рождаемость резко сократилась", – спрогнозировала Ткаченко.

Пенсии в Украине: последние новости

  • В Кабмине составили календарь, когда и кому повысят пенсии. О повышении пенсий рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
  • Ранее в Министерстве социальной политики сообщили, что в 2021 году около 10 млн пенсионеров получат повышение пенсий, которое будет происходить в 5 этапов.
  • Индексация пенсий будет проведена с 1 марта 2021 года, ожидаемый уровень индексации – 11%.
  • Эксперт рассказал, почему накопление пенсий может стать очередной аферой. При условии замены пенсионной системы, пенсии могут сохранить только для госслужащих.

пенсии Лидия Ткаченко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Чтоб фига была хотя бы с маком: эксперт объяснил, как копить на пенсию». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:02
Российский космонавт поведал о жизни на Марсе
16:51
Чтоб фига была хотя бы с маком: эксперт объяснил, как копить на пенсию Видео
16:24
Российский оппозиционер сказал, грозит ли Беларуси свой Донбасс Видео
16:09
Эксперт объяснил, что скрывается за заявлением МИД о британской военной базе в Украине
15:43
"Смакуют сплетни": астролог указал на любителей "желтухи" Видео
15:33
Кровь Зевса - Netflix снял сериал по мотивам греческих мифов Видео
15:28
S.T.A.L.K.E.R. 2 обзавелся новым видео Видео
15:09
Уголовное дело против Тихановской: в России ошарашили заявлением
15:07
В одесском электротранспорте внедрена оплата проезда смартфоном - Труханов
15:07
Министр здравоохранения провалил тест страны на коронавирус – врач
14:58
Под Житомиром найдены мертвыми военные-контрактники
14:52
Гороскоп для всех на 9 октября: "царь горы" и двойные неприятности Видео
14:41
Нобелевская премия по литературе присуждена за "безошибочный голос" Видео
14:35
К чему снится золото: о чем предупреждает такой сон Видео
14:34
Microsoft "обучила" Windows 10 новому приему
14:28
"Девочка и персики": Ивлеева устроила разврат для поклонников
14:25
Разумков ответил, планирует ли стать президентом после Зеленского
14:22
Полковник спрогнозировал, на кого повесят крушение Ан-26 под Харьковом Видео
14:14
Синоптик: На смену дождям в Украине придут похолодание, а затем снег Видео
13:54
Запрет ВКонтакте: СБУ просит Apple и Google заблокировать соцсеть для украинцев
13:41
Порошенко организовал поджог складов в Калиновке, чтобы скрыть продажу оружия - Жвания Видео
13:31
Мир Юрского периода 3 - съемки остановили из-за заражения коронавирусом
13:15
Ученый объяснил, почему взбесился Covid-19 в Украине и мире Видео
12:57
Мочевая кислота: как снизить опасный уровень с помощью продуктов Видео
12:51
В Слуге народа захотели садить в тюрьму за отрицание российской агрессии
12:30
Скандал с шоу Маскарад на 1+1 получил продолжение
12:19
"Дождемся настоящей из ЕС": Зеленский отказался брать путинскую вакцину от Covid-19
12:12
Киев попадет в новую карантинную зону: названа дата Видео
12:05
Чистка кишечника: найдены 7 натуральных способов Видео
12:00
В Кыргызстане заявили об исчезновении президента и премьера Видео
11:55
Вера Брежнева представила новую песню "Сестра" Видео
11:44
Почему Путину до лампочки санкции Европы из-за отравления Навального мнение
11:30
Какие области Украины зальет: синоптик предупредил о непогоде Видео
11:29
Врач назвала причину, по которой все украинцы переболеют коронавирусом
11:28
Медицинская система может не выдержать, но локдауна пока не будет – Степанов Видео
11:00
Роберт Дауни-младший анонсировал вселенную Шерлока Холмса
10:50
Как понять, насколько вы здоровы: названы 8 способов Видео
10:49
В Кабмине уточнили, ждать ли украинцам подорожания коммуналки Видео
10:44
Кравчук признался, кого видит в ТКГ на месте Фокина
10:35
Война в Карабахе: экс-депутат Госдумы раскрыл роль России Видео
10:23
В ВОЗ предупредили, где самый высокий риск заразиться Covid-19
10:02
Азербайджан как никогда близок к победе в Нагорном Карабахе мнение
10:00
Новый антирекорд: коронавирус в Украине впервые заразил более пяти тысяч человек за сутки Видео
09:56
В Киеве мужчина повторил киношный трюк и погиб
09:28
Без паники: психологи рассказали, как эффективно управлять стрессом Видео
09:26
Стал известен самый живучий знак Зодиака Видео
09:24
В Кабмине оценили шансы локдауна и отмены выборов из-за коронавируса
09:00
Коронавирус в Киеве подобрался к антирекорду Видео
08:39
Колониальная кабала: почему не стоит радоваться результатам саммита Украина-ЕС мнение
08:32
Куркума: 6 удивительных преимуществ для сердца, глаз и воспалений Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять