Чтоб фига была хотя бы с маком: эксперт объяснил, как копить на пенсию

Что касается отмены пенсии в Украине через 15 лет, что Украина страдает от нехватки людей трудоспособного возраста уже сейчас.
Пенсии в Украине хотят сделать накопительными. Однако начинать копить на пенсию украинцам нужно как минимум за 20 лет до ее начала, высчитала эксперт в сфере пенсионного обеспечения, ведущий научный исследователь Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.
Она рассказала, что лучший вариант накопления предусматривает срок не менее 40 лет, пишет Апостроф. То есть копить нужно пусть по чуть-чуть – но практически всю свою взрослую жизнь.
Что касается отмены пенсии в Украине через 15 лет, что Украина страдает от нехватки людей трудоспособного возраста уже сейчас. Ситуация выровняется разве что к 2050 году.
"Если вернуться к демографии, то к 2050 году у нас будут самые сложные годы, а дальше ситуация более-менее выровняется. После 2050 года начнут выходить на пенсию менее многочисленные когорты родившихся в 90-х годах. Тогда рождаемость резко сократилась", – спрогнозировала Ткаченко.
Пенсии в Украине: последние новости
- В Кабмине составили календарь, когда и кому повысят пенсии. О повышении пенсий рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
- Ранее в Министерстве социальной политики сообщили, что в 2021 году около 10 млн пенсионеров получат повышение пенсий, которое будет происходить в 5 этапов.
- Индексация пенсий будет проведена с 1 марта 2021 года, ожидаемый уровень индексации – 11%.
- Эксперт рассказал, почему накопление пенсий может стать очередной аферой. При условии замены пенсионной системы, пенсии могут сохранить только для госслужащих.