Чтоб фига была хотя бы с маком: эксперт объяснил, как копить на пенсию

Пенсии в Украине - когда начинать копить, чтоб не остаться на бобах / УНИАН

Пенсии в Украине хотят сделать накопительными. Однако начинать копить на пенсию украинцам нужно как минимум за 20 лет до ее начала, высчитала эксперт в сфере пенсионного обеспечения, ведущий научный исследователь Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

Она рассказала, что лучший вариант накопления предусматривает срок не менее 40 лет, пишет Апостроф. То есть копить нужно пусть по чуть-чуть – но практически всю свою взрослую жизнь.

Что касается отмены пенсии в Украине через 15 лет, что Украина страдает от нехватки людей трудоспособного возраста уже сейчас. Ситуация выровняется разве что к 2050 году.

"Если вернуться к демографии, то к 2050 году у нас будут самые сложные годы, а дальше ситуация более-менее выровняется. После 2050 года начнут выходить на пенсию менее многочисленные когорты родившихся в 90-х годах. Тогда рождаемость резко сократилась", – спрогнозировала Ткаченко.

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