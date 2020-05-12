Грозит ли Украине дефолт: Шмыгаль дал обнадеживающий прогноз

Шмыгаль рассказал, будет ли в Украине дефолт / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на сильнейший экономический кризис во всем мире из-за пандемии коронавируса, Украина преодолела опасность дефолта. При этом экономический рост все же замедлится на 4,8%.

Глава Кабмина отметил, что на данный момент нет абсолютно никаких угроз для экономики, поскольку Украина собирается заключить соглашение на 5 миллиардов долларов с Международным валютным фондом.

Шмыгаль отметил, что банковский закон (который является условием для получения очередного транша) будет принят в ближайшее время.

"Тогда возврат ПриватБанка или многомиллиардная компенсация предыдущим владельцам невозможна. Это важно для доверия в Украине", – заявил Шмыгаль в интервью Handelsblatt.

При этом он надеется, что канцлер Германии Ангела Меркель поможет Украине с кредитами МВФ, Всемирного банка, Восточно-европейского банка развития ЕБРР, Европейского инвестиционного банка ЕИБ, Комиссии ЕС и немецкого банка развития KfW. Последний может предоставить Киеву кредит на 150 млн евро, с которого Украина надеется помочь малым и средним предприятиям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

"На данный момент ситуация не критическая. Наш дефицит текущего счета в марте составил 389 млн долларов против 526 млн долларов годом ранее. А с валютными резервами в 25,7 млрд долларов мы находимся в лучшем положении. У нас также есть около 2,3 млрд долларов на казначейских счетах. Таким образом, мы входим в кризис более стабильно, чем в прежние времена. Но в 2020 году мы все еще должны ожидать прогнозируемого снижения нашего валового внутреннего продукта на 4,8%. Промышленное производство упало на 5,1% в первом квартале", – добавил Шмыгаль.

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Напомним, ранее шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд заявил, что вспышка коронавируса Covid-19 спровоцировала мировой финансовый кризис. Однако он отразится на Украине гораздо меньше, чем на других странах.