Перевод денег с 28 апреля: какие изменения приготовили украинцам

В основном нововведения касаются операций без открытия счета в платежных терминалах / УНИАН

С сегодняшнего дня, 28 апреля, в Украине будут требовать документы для подтверждения личности при совершении денежных переводов свыше 5 тысяч гривен.

Главред разбирался, как это будет работать.

Какие платежи будут проверять

Следует отметить, что нововведение связано со вступлением в силу закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Соответственно, предъявлять паспорт будет необходимо будет при:

отправлении денежных переводов без открытия счета;

пополнении счета другого человека;

оплате товаров или услуг наложенным платежом - например, если оплачиваете оплату посылок в службах доставки;

Терминалы больше не панацея

С ограничениями придется столкнуться тем, кто перечислял ранее большие суммы через терминалы - все пополнения на сумму больше 5000 гривен придется выполнять в несколько подходов. Банковская система начнет жестко мониторить все финансовые операции с наличными (внесение, перевод, получение денежных средств) свыше вышеуказанной суммы.

Например, если система отследила связь между несколькими переводами через терминал, которые в сумме превышают 5000 гривен, то и банковскую карту, и средства на счету могут заморозить до выяснения их происхождения. И в случае, если банк останется недоволен вашими объяснениями, вы сможете получить вновь доступ к своим деньгам исключительно путем судебных разбирательств.

Кроме того, как уточнили в НБУ, преимущественно проверкам будут подвергаться переводы средств без открытия счета – например, при пополнении счетов через терминалы самообслуживания. То есть, если вам нужно будет перевести 5 и более тысяч гривен, то понадобится подтверждение личности – для этого уже до конца года терминалы собираются оборудовать специальными считывателями платежных карт.

При этом требовать паспорт или водительские права у вас не должны при:

оплате жилищно-коммунальных услуг, уплате налогов, штрафов и других обязательных сборов и платежей вне зависимости от суммы;

оплате кредитов, если сумма платежа не превышает 30 тысяч гривен;

снятие личных средств со своего счета (в том числе, и для ФОПов);

оплате товаров и услуг с помощью платежной карты (так как платежная карта приравнивается к идентификации, так как человек, оформляя ее, уже предоставлял банку паспорт, идентификационный и заполнял анкету, в которой указывал примерную сумму своих доходов).

Примечательно, что показывать паспорт нужно будет даже при минимальном превышении суммы – то есть, например, если сумма платежа составляет 5000+1 гривна, то у вас уже вполне законно могут потребовать документы.

Ранее лимит, который требует подтверждения личности, был установлен Нацбанком на уровне 15 тысяч, но сейчас его уменьшат втрое.

Дополнительные рычаги давления

Главред обратился за комментариями к экспертам. Алексей Кущ отмечает, что в большинстве операций пользователи вряд ли почувствуют какой-то дискомфорт. А Игорь Гарбарук отмечает, что в условиях нынешнего спада экономики подобные действия могут быть расценены обществом как дополнительные рычаги давления.

Алексей Кущ экономист, финансовый аналитик, эксперт института Growford

"Все отличие в том, что происходит снижение порога для идентификации клиента – общие правила, по большому счету, не меняются.

В принципе, эти жесткие нормы применяются во всем мире в рамках процедуры FATF – группа рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, которые направляются на финансирование терроризма. Но в Украине пользуются этими нормами для того, чтобы закрутить гайки теневого рынка и переводов между субъектами "серой" экономики, которая в основном основана на системе массовых переводов небольших сумм – 10-15 тысяч. И понижение – это ужесточение для того, чтобы усилить фискальный контроль за движением финансовых потоков. В основном новшества коснутся переводов между разными контрагентами – перечисления денег от физического лица юридическому лицу, от одного физического лица другому физлицу – допустим, если человек захочет перечислить на счет какого-то предприятия за покупку какого-то товара или услуги 6 тысяч гривен, то ему нужно будет идентифицироваться"

"Безусловно, прозрачность финансовых операций являются одним из требований евроинтеграции. Но вопрос в том, что сегодня это не совсем вовремя. Сегодня экономика достаточно упала, у каждого из предпринимателей есть проблемы с введением бизнеса и вводить такие ограничения сейчас излишне, так как большинство бизнеса сейчас вынуждены осваивать онлайн-площадки. И вместо этого куда полезнее правительству было бы разработать программы поддержки секторов экономики", - считает эксперт.

Политикам тоже придется отчитываться

Отдельной строкой в законе оговаривается и финмониторинг крупных денежных операций. Так, по словам первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой, порог обязательного финмониторинга поднят со 150 тысяч до 400. И отчитываться теперь придется об операциях с наличными, переводом денег за рубеж, операциям политиков и клиентам из государств, работающим в антилегализационной сфере, например, в Северной Корее.