Банки ограничили наличку в терминалах: как теперь переводить деньги

В Украине ограничили наличку в терминалах / УНИАН

В конце апреля в Украине вступил в силу закон о финансовом мониторинге, который повлек за собой ряд изменений. В частности, банковская система начала жестко контролировать все финансовые операции с наличными.

Банки установили лимиты на финансовые операции с наличкой – ограничения касаются тех, кто хочет пополнить счет анонимно.

По информации, терминалы принимают наличку на сумму не более 4999 грн, но если нужно пополнить на 5000 грн, вам придется идентифицировать себя, рассказали в одном из банков, пишет Obozrevatel.

Для того, чтобы совершить перевод на сумму выше 4999 грн, в терминал нужно будет вставить карту или же ввести ее номер, таким образом подтвердив свою личность.

В то же время появилась возможность увеличить максимальную сумму законно (с верификацией) внесенных денег. Если ранее ограничение составляло 149 тысяч гривен, то согласно новому закону о мониторинге, можно будет пополнять счет на сумму до 400 тысяч гривен.

Тем не менее, банки не спешат снимать максимальное ограничение на внесение налички, пока что действует правило "до 149 тысяч".

Напомним, ранее Главред разбирался, какие изменения приготовили украинцам банки с 28 апреля.Нововведение связано со вступлением в силу закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Соответственно, предъявлять паспорт будет необходимо будет при: