В Украине вводят новый налог: Шмыгаль раскрыл детали

В Украине вводят новый налог / фото: assistent.by

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подготовке концепции нового налога в Украине.

Как написал он на своей странице в Facebook, правительство представило концепцию налога на выведен капитал.

"То есть, правительство предлагает дополнительные стимулы для инвестиций. Сейчас инвестиции, которые предприниматели делают в собственный бизнес, облагаются 18%. Мы хотим, чтобы средства, инвестированные в развитие, не облагались", – отметил он.

Прем-ер министр подчеркнул, что пилотный проект запустят в тех областях, где поступления по налогу на прибыль не превышают 0,4% от общих поступлений этого налога по стране (это Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая, Черниговская области).

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Напомним, ранее сообщалось о том, что партия Слуга Народа предложила ввести новый налог, касающийся автомобилистов. Владельцев машин, чьи транспортные средства стоят дороже 970 тысяч гривен, хотят обязать платить налог в течении 8 лет.