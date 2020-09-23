До 8 лет с конфискацией: как теперь в Украине накажут за угон авто

Угон авто в Украине - какие сроки светят за угон / topgir.com.ua

За угон авто в Украине теперь полагается ограничение свободы (то есть условное осуждение – замена реального отбытия назначенного наказания испытательным сроком) или вполне реальный тюремный срок (в лагере или тюрьме). Ранее за такое наказывали лишь штрафами.

Соответствующий закон подписал накануне президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента. Документ вносит изменения в статью 289 Уголовного кодекса.

Вступает в силу этот закон со дня, что следует за днем его опубликования.

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Угон авто в Украине – какие сроки грозят угонщикам

⇒ За незаконное завладение транспортным средством теперь преступника ждет ограничение свободы или лишение свободы – в обоих случаях на срок от 3 до 5 лет.

⇒ Если при угоне использовались электронные устройства для вмешательства в работу техсредств охраны – можно сесть в тюрьму на 5-8 лет с конфискацией имущества.

⇒ Аналогичное наказание (до восьми лет с конфискацией) ожидает и тех, кто решился угнать автомобиль стоимостью более 105 тыс. гривен (от 100 до 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан – то есть от 105100 грн до 262750 грн).

Напомним, Верховная Рада приняла Закон О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины о противодействии незаконному завладению транспортным средством 3 сентября.

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