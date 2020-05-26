Долг Украины заметно увеличился: на сколько и почему

Долг Украины заметно увеличился/ Reuters

Объемы объединенного государственного долга в Украине в течение апреля 2020 года выросли на 1,05 млрд в долларовом эквиваленте. А в эквиваленте гривны, напротив, снизились на 2,7%.

Соответствующую статистику во вторник, 26 мая, свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

"За апрель 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 2,7% - до 2 196 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% - до 81,4 млрд долларов США", ‒ говорится в тексте ведомства.

Кроме того, чиновники утверждают ‒ серьезнее всего на государственный долг Украины повлияли регулярные колебания на валютном рынке (в апреле 2020 года гривна укрепилась по отношению к доллару США на 4,04%).

Как подытоживают в Минфине, общий размер государственного долга по состоянию на 30 апреля 2020 года составил 1 934,89 млрд гривен (71,74 млрд долларов США).

Напомним, ранее известный экономист Виктор Скаршевский рассказал ‒ за время работы Владимира Гройсмана на должности премьер-министра Украина увеличила государственный долг на 14,6 млрд долларов (внешний ‒ на 6,1 млрд, а внутренний долг ‒ на 8,5 млрд).