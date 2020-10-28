Доплаты в Украине для пенсионеров - какие документы нужно подать

В Минсоцполитики утверждают ‒ декабрьское повышение коснется трети всех украинских пенсионеров.
Украинским пенсионерам в отдельных случаях для перерасчета пенсий и получения доплат нужно предоставлять в отделения Пенсионного фонда дополнительные документы.
Об этом сообщают журналисты специализированного издания Пенсионный курьер. По их данным, пенсионерам в декабре 2020 года пересчитают минимальную и максимальную пенсии. Будут увеличены и доплаты за сверхстаж.
Как сообщают в ПФУ, согласно пункту 1 "Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий", заявление о назначении пенсии неработающим лицам пенсионер можно подавать лично через доверенное лицо (но только если у того есть нотариально заверенная доверенность).
По данным сотрудников Пенсионного фонда, при наличии доверенности, которая оформлена по всем правилам, родственники пенсионера могут обратиться в местный Главк ПФУ с заявлением о назначении пенсии по возрасту. Они же могут принести все нужные документы. Также на такую прибавку могут рассчитывать те пенсионеры, чьи выплаты зависят от размера минимальной пенсии.
В Минсоцполитики утверждают ‒ декабрьское повышение коснется трети (более 3 млн) пенсионеров (инвалиды войны, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, участники боевых действий, шахтеры и т.д.). Конкретно с 1 декабря нынешнего года минимальная пенсия будет повышена до 1769 гривен (+57 гривен), максимальная составит 17 690 гривен (+570 гривен).
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Пенсии в Украине - что было ранее:
- Министр социальной политики Марина Лазебная заявила - правительство намерено выполнять взятые на себя обязательства и проведет повышение пенсий для украинцев в ближайшие месяцы, а также в 2021 году;
- По словам чиновницы, в первом полугодии украинские пенсионеры получат повышение выплат в два этапа;
- С 1 января 2021 года минимальная пенсия увеличится с 2100 гривен до 2400 гривен;
- С 1 марта 2021 года будет проведена ежегодная индексация пенсий.