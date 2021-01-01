Эксперт объяснил, есть ли причины для роста тарифов в Украине

В коллапсе окажется не система, а люди / УНИАН

В новом, 2021-м году в Украине будут расти тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйств. В частности, подорожает газ, электричество, вода.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко объяснил Главреду, есть ли предпосылки для роста тарифов на коммуналку.

По его словам, какой будет цена на газ в 2021-м году, сейчас точно не скажет никто.

"Прежде всего потому, что в Украине действует так называемый рынок газа. Для конечного потребителя уже сейчас действует два платежа: непосредственно цена газа и абонплата, она же тариф на распределение, которую с 1 января 2021-го по неизвестной никому, кроме правительства, причине увеличивают на 50%. И это при том, что абонплату за прошедший год уже увеличивали дважды – на 40% в январе и ещё на 20% в июле, то есть больше, чем в два раза только за один год", - напомнил Скубченко.

Вода и канализация с 1 января также прибавят в цене в среднем по стране еще 20%.Что касается электричества, то льготный тариф в 90 копеек будет отменен и люди будут платить с первого киловатта по 1,68 гривни, предположил Скубченко. Возможно и этот тариф впоследствии увеличат на 50-70%, считает он.

"То есть рост цен идет сумасшедший, но явных предпосылок для этого нет. Ведь зарплаты в разы ни у кого не повысились, и почему происходит подорожание – неизвестно", - отметил глава Жилищного союза Украины.

Читайте такжеТарифная кувалда: каких цен на газ ждать населению Украины в 2019-2020По его словам, за октябрь 2020 года долг населения по оплате ЖКХ вырос на 2 миллиарда гривен и достиг 65 миллиардов, из которых почти 70% составляют долги за газ и отопление. Это неподъемная цифра для нашей страны, отметил эксперт. Но снижать тарифы никто не будет.

"Даже несмотря на это, системе ЖКХ не грозит никакой коллапс, потому что там сплошное воровство, поскольку в каждой гривне, которую люди платят за жилищно-коммунальные услуги, около 50 копеек составляет коррупция. И потому все эти слезы, которые льют коммунальщики, называя себя убыточными – чистая ложь. Ведь если бы это действительно было так, то все коммунальные предприятия уже давно бы стали банкротами", - отметил Скубченко.

Он считает, что в коллапсе окажется не система, а люди.

"Потому что именно их государство своими завышенными тарифами загоняет в еще большие долги, которые скоро еще и начнет с них выбивать", - резюмировал Скубченко.

Напомним, Новый год 2021 в Украине начинается не очень радостно. 1 января страна встречает с новыми ценами – на коммуналку, на продукты, мобильную связь и проезд в транспорте. Главред собрал в одном материале, что и насколько вырастет в Украине в первый месяц нового года.