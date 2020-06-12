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Эксперт объяснил, почему на украинском рынке "дизеля" доминируют РФ и Беларусь

12 июня 2020, 10:42

Украина для нефтепродуктов из РФ и РБ является премиальным рынком.

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич / УНІАН

Доминирование на рынке Украины дизтоплива из РФ и Беларуси связано с ценовым демпингом. Об этом заявил в своей статье для УНИАН Дмитрий Марунич, член правления Украинской энергетической ассоциации, который проанализировал ситуацию на рынке.

"Анализ эффективности продаж дизтоплива российскими нефтяными компаниями и белорусами через порты Балтийского моря по сравнению с ценами, которые предлагаются украинским трейдерам, свидетельствуют, что Украина для нефтепродуктов из РФ и РБ является премиальным рынком. Дополнительная маржа при поставках в Украину в сравнении с экспортом в Европу составляет $60-70 за тонну", - пишет Марунич.

Он отмечает, что по данным агентства Петролеум Аргус цена на дизтопливо на российско-белорусской границе по направлению в Вентспилс в начале июня составляла $262 за тонну, а для Украины - примерно $325 за тонну.

"Сравнение логистических затрат на поставку нефти и готовых нефтепродуктов показывает, что разница в логистике составляет примерно $50 на тонну. Соответственно, развитие переработки в Украине, балансирования потребления и производства всех нефтепродуктов, в т. ч. за счет налогового стимулирования, окажет в перспективе позитивное влияние на удешевление нефтепродуктов в Украине на 10-15% по сравнению с существующим превышением уровня внутренних цен над мировыми базовыми котировками", - пишет эксперт.

Он напоминает, что 21 января 2020 года национальные производители нефтепродуктов ЧАО "Укртатнефть", АО "Укргаздобыча", ЧАО "Укрнафта" подали совместную жалобу в отношении субсидируемого импорта российских нефтепродуктов. Заявители предлагают на 2020 год установить ставку компенсационной пошлины на уровне 8,46%, что фактически равняется дополнительной марже, которую получают трейдеры и российские экспортеры.

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