Эксперт объяснил, почему Украине нужны поставки газа из РФ

Россия по-прежнему остается одним из основных торговых партнеров Украины, отметил Александр Скубченко.
Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко прокомментировал планы Киева возобновить поставки газа из России.
В комментарии Главреду он напомнил, что Петр Порошенко во время своего президентства также выступал за возобновление поставок газа из России, если Газпром предложит цену дешевле, чем Европа.
"Я думаю, что национальные интересы – выше политической целесообразности. Государство просто обязано обеспечить потребителей доступным ресурсом. Здесь не должно быть манипуляций: миллиарды за транзит российского газа – это хорошо, а "прямой" российский газ – это плохо, потому мы должны 50 долларов на каждой тысяче кубов переплачивать спекулянтам", – пояснил Скубченко.
Он также напомнил, что Россия по-прежнему остается одним из основных торговых партнеров Украины.
"Россия – один из главных торговых партнеров Украины, это статистика, а не фигура речи: после Китая и Германии идет Россия по товарообороту. И если мы торгуем с Россией, почему мы не можем обеспечить себя более дешёвым газом? Чтобы кто-то на перепродаже заработал?" – риторически поинтересовался эксперт.
Отказ Украины от российского газа и новые поставки
- В декабре 2019 года Киев отказался от прямых поставок российского газа. Таким образом украинские власти хотели избавиться от газовой зависимости от РФ и политической цены на голубое топливо.
- В январе 2021 Юрий Витренко предложил для защиты украинцев от энергетической бедности возобновить поставки газа из России, однако не сотрудничать с Газпромом, а разблокировать транзит из Средней Азии и работать с независимыми компаниями.
- Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии Украины Валентин Землянский заявил, что идея Витренко старая и абсурдная. По его словам, чиновник "поет старую песню – заставить Россию через суд пустить к нам среднеазиатский газ, и будет нам счастье".
- Также Землянский объяснил, почему поставки газа из РФ не помогут его удешевить. По его словам, само решение Кабмина призвано только затушить пожар тарифных протестов, оно половинчатое и не способно кардинально изменить ситуацию.
- Политический и экономический эксперт Тарас Загородний сообщил, что возобновление поставок газа из России в Украину невозможно без российского газового монополиста Газпрома. В РФ нет независимых газовых компаний.