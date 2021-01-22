Эксперт объяснил, почему Украине нужны поставки газа из РФ

Российский газ для Украины: зачем Киеву поставки газа из РФ / Reuters

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко прокомментировал планы Киева возобновить поставки газа из России.

В комментарии Главреду он напомнил, что Петр Порошенко во время своего президентства также выступал за возобновление поставок газа из России, если Газпром предложит цену дешевле, чем Европа.

"Я думаю, что национальные интересы – выше политической целесообразности. Государство просто обязано обеспечить потребителей доступным ресурсом. Здесь не должно быть манипуляций: миллиарды за транзит российского газа – это хорошо, а "прямой" российский газ – это плохо, потому мы должны 50 долларов на каждой тысяче кубов переплачивать спекулянтам", – пояснил Скубченко.

Он также напомнил, что Россия по-прежнему остается одним из основных торговых партнеров Украины.

"Россия – один из главных торговых партнеров Украины, это статистика, а не фигура речи: после Китая и Германии идет Россия по товарообороту. И если мы торгуем с Россией, почему мы не можем обеспечить себя более дешёвым газом? Чтобы кто-то на перепродаже заработал?" – риторически поинтересовался эксперт.

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