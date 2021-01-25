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Эксперт объяснил, кому надеяться на коммунальные субсидии

25 января 2021, 23:03
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По словам специалиста, ситуация с субсидиями в Украине в отопительный сезон 2020 /2021 будет очень напряженной.

Монетизация субсидиий
Эксперт объяснил, стоит ли всем украинцам надеяться на коммунальные субсидии / УНИАН

Всем украинцам не стоит надеяться на субсидии-компенсации за услуги ЖКХ по высоким январским тарифам. Об этом в комментарии порталу КП в Украине заявил эксперт и соучредитель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Рассчитывать на то, что субсидии получат те, кто их ранее не получал, не стоит. Для того, чтобы домохозяйство получило субсидию, есть определенные критерии, которым нужно соответствовать – доход всех членов семьи, наличие определенной площади недвижимости, транспортных средств, были ли покупки до 50 тысяч гривен и многое другое. Я не думаю, что условия выдачи субсидий будут переписывать из-за январских платежек. Поэтому, скорее всего речь идет о том, чтобы субсидии получали те, кто их и так получает", ‒ заявил он.

Эксперт убежден, что вряд ли депутаты Рады и министры проявят особую прыть в вопросе снижения тарифов на услуги ЖКХ для населения.

"Минфин, когда составлял бюджет, то, скорее всего, считал, что тарифы на коммуналку будут плюс-минус такими же как в прошлом году, - продолжает Дмитрий Марунич. Поэтому на субсидии заложили около 36 млрд грн. Но этих денег может не хватить, если тарифы будут продолжать расти. Правда, сейчас вносить изменения в бюджет по этим статьям нет смысла. До конца отопительного сезона средств, которые заложены в бюджете на субсидии хватит. Проблемы могут возникнуть только ближе к концу года, тогда и будет смысл поднимать вопрос внесения изменений в бюджет относительно средств на компенсацию субсидий", ‒ заявил он.

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Субсидии в Украине: новости

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