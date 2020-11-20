Эксперт порадовал украинцев валютным прогнозом

Курс доллара в Украине: эксперт дал позитивный валютный прогноз / 1zoom.ru

Что происходит с курсом доллара в Украине, в комментарии Главреду пояснил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, нынешняя ситуация на рынке валют довольно скучна. Курс доллара в Украине скачет, так как проходят выплаты по облигациям внутреннего госзайма.

"Сейчас чаще всего, когда нерезиденты получают гривну, они покупают валюту. Сейчас Минфин провел очередное погашение – нерезиденты получили гривну, и вышли с ней на межбанк – из-за чего и наблюдается девальвация", – пояснил Охрименко.

При этом он заверил, что резкого падения курса гривны в ближайшей перспективе бояться не стоит.

"…курс до 30 грн/$ и даже до 29 грн/$ вряд ли в ближайшее время вырастет: гривна будет добавлять или отнимать по несколько копеек по мере того, как Минфин будет погашать ОВГЗ", – резюмировал аналитик.

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