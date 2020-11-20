Эксперт порадовал украинцев валютным прогнозом

Курс валют в Украине сегодня легко прогнозируем, заверил Александр Охрименко.
Что происходит с курсом доллара в Украине, в комментарии Главреду пояснил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
По его словам, нынешняя ситуация на рынке валют довольно скучна. Курс доллара в Украине скачет, так как проходят выплаты по облигациям внутреннего госзайма.
"Сейчас чаще всего, когда нерезиденты получают гривну, они покупают валюту. Сейчас Минфин провел очередное погашение – нерезиденты получили гривну, и вышли с ней на межбанк – из-за чего и наблюдается девальвация", – пояснил Охрименко.
При этом он заверил, что резкого падения курса гривны в ближайшей перспективе бояться не стоит.
"…курс до 30 грн/$ и даже до 29 грн/$ вряд ли в ближайшее время вырастет: гривна будет добавлять или отнимать по несколько копеек по мере того, как Минфин будет погашать ОВГЗ", – резюмировал аналитик.
Курс доллара в Киеве и в Украине: последние новости
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