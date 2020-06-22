Эксперт рассказал, как создать конкурентный рынок газа в Украине

УНИАН

Для создания в Украине действительно конкурентного рынка газа для населения, запуск которого планируется с 1 июля, необходимо обязать государственную компанию "Укргазвыдобування", входящую в группу "Нафтогаз Украины" и добывающую более 70% газа в стране, продавать часть своего ресурса через биржу. Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказали отраслевые эксперты.

"Как мне кажется, минимум 25-30% газа, который добывает "Укргазвыдобування", должно продаваться на бирже. Тогда и компания будет понимать, чего стоит ее работа, и чтобы не было перекосов и политических спекуляций. Я вижу только одни плюсы от того, что на рынке появится дополнительный ресурс, который можно будет оценить, и которым можно будет воспользоваться, купив его по рыночным правилам", - отметил президент ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец.

С этой точкой зрения согласны и в "Ассоциации поставщиков энергоресурсов". "Сегодня у независимых поставщиков газа отсутствует возможность свободно закупать газ украинской добычи, например, у "Укргазвыдобування". Мы не раз предлагали, чтобы независимым поставщикам дали возможность через биржевые механизмы или через систему Prozorro покупать газ напрямую у добытчика ресурса", - отметил глава ассоциации Артем Компан.

Как сообщалось, в конце апреля Кабинет министров Украины продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам производителям тепловой энергии до 1 мая 2021 года, а для нужд населения - до 1 июля 2020 года. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%.