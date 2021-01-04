Эксперт рассказал, почему МВФ не даст Украине денег

Эксперт рассказал, почему МВФ денег Украине не даст / УНИАН

Справляться с проблемой дефицита бюджета в 2021 году будет сложно, но возможно, поскольку есть определенные резервы, чтобы частично залатать дыру. Например, урезать затраты на дороги. Кредит МВФ, если он будет, пойдет не в бюджет, а в НБУ, и не станет решением проблемы, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Де-факто сейчас идет скрытая эмиссия гривны, хотя официально никто этого не признает. В данной ситуации она нужна, поскольку экономика стоит, и при этом никак не решен вопрос с кредитованием (банки у нас в основном финансируют спекулянтов, а не реальный сектор экономики). Под вопросом и рост нашего экспорта. Если оживится мировая экономика, то он начнет расти. Однако к внешним факторам, способствующим решению проблемы дефицита бюджета, должны добавиться и внутренние. Дыра в бюджете хоть и является проблемой, но все-таки худо-бедно решается. В частности, через ОВГЗ, которые выкупает НБУ и госбанки", - рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По его словам, уже давно следовало начать разговор о реструктуризации внешних долгов Украины вместо выплат международным спекулянтам.

"Дальнейшее сотрудничество с МВФ упирается в аудит ковидного фонда. А с ним у нас проблема: деньги тратились не на медицину, а на строительство дорог, точнее – на закапывание денег в асфальт. Это очень не понравится нашим западным партнерам. И пока не проведен аудит, МВФ, скорее всего, денег Украине не даст. Без кредитов Фонда мы не умрем, ресурс внутри страны есть. Просто Украине надо начать бороться с коррупцией. В принципе, деньги МВФ нам не нужны – они нужны элитам, чтобы грабить страну", - подытожил эксперт.

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