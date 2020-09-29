ГНС Алексея Любченко ведет налоговый террор - СМИ

Александр Дубинский / УНИАН

Государственная налоговая служба под руководством Алексея Любченко и с ведома министра финансов Сергея Марченко занимается откровенным налоговым террором бизнеса.

Об этом пишут журналисты в статье на сайте издания Dubinsky.pro.

"Государственная налоговая служба, как орган центральной власти, без ведома политического руководства страны, без внесения депутатами соответствующих правок в бюджет страны, начинает увеличивать налоговую нагрузку на предпринимателей, о чем говорят официальные цифры поступлений в бюджет. Любченко самовольно повышает планы сборов своим территориальным подразделениям несмотря на то, что утвержденные ранее цифры значительно ниже", - отмечают авторы статьи.

По данным издания, в период с мая по сентябрь 2020 года налоговики в регионах дополнительно собрали около 18 млрд грн с реального бизнеса. Это происходит в условиях глубочайшего кризиса.

"В то же время, Любченко не забывает о своих схемах скруток по НДС. Схемы наращиваются не только с целью увеличения заработков Любченко/Марченко, но и чтобы подольше удержаться в своих креслах. Нужно ведь показать положительные результаты своей работы. Для этого и стали активнее душить бизнес в разгар эпидемии. Чтобы покрыть недопоступления от Гостаможслужбы и перекрыть схемы", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что на Таможне все совсем плохо: за последние полгода там сменилось три руководителя, что негативно сказалось на управляемости, а также привело к небывалому увеличению контрабандных (необлагаемых налогами) потоков.

"Чтобы хоть как-то наполнять бюджет, Минфин решил перекрыть недопоступления от Таможни, отданной на растерзание местным царькам и крупным финансово-промышленным группам, перевыполнением урезанного плана налоговой. Ну а то, что Любченко не понаслышке знает "азаровские методы" выдавливания денег с бизнеса, было давно понятно. Он и команду под себя формировал из старых кадров — Евгений Олейников, Наталья Рубан, Наталья Калениченко", - отмечают журналисты.

В материале сказано, что сотрудники региональных налоговых, которые получили команду "фас" на дополнительные 18 млрд грн, в прямом смысле бегают и кошмарят бизнес. "Чтобы утолить аппетиты центрального аппарата ГНС, прикрыть налоговую коррупцию и бардак на таможне", - пишут авторы статьи.

В материале также указывается на скандальную история о руководителе ГУ ГНС в Тернопольской области, которого взяли на взятке в $40 тыс. "Очевидно, что он не боялся открыто вымогать деньги, ведь указание было прямо сверху", - говорят авторы статьи.

Как ранее сообщалось, с мая по август объем фиктивного НДС в Украине вырос с 2 до 3,5 млрд грн.