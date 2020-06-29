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Группа Метинвест провела первый виртуальный пресс-тур: фотогалерея

В пресс-туре приняли участие топ-менеджеры компании, а сама трансляция велась с помощью программы Microsoft Teams.

29 июня 2020, 17:04
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Метинвест провел виртуальный пресс-тур

Группа Метинвест провела первый в своей истории виртуальный пресс-тур, в рамках которого представители СМИ посетили Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Во время него сотрудники предприятия показали, как проходит реализация крупнейших в истории страны экологических проектов по модернизации комбината и предоставили подробную информацию о тонкостях реализации таких проектов. Также в пресс-туре приняли участие топ-менеджеры компании, а сама трансляция велась с помощью программы Microsoft Teams.

  • Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
  • Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
  • Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
  • Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
  • Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
  • Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
  • Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
  • Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
  • Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
  • Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
  • Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
  • Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
  • Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
  • Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
  • Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича

Метинвест ММК им. Ильича
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