Группа Метинвест провела первый виртуальный пресс-тур: фотогалерея
В пресс-туре приняли участие топ-менеджеры компании, а сама трансляция велась с помощью программы Microsoft Teams.
29 июня 2020, 17:04
Группа Метинвест провела первый в своей истории виртуальный пресс-тур, в рамках которого представители СМИ посетили Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Во время него сотрудники предприятия показали, как проходит реализация крупнейших в истории страны экологических проектов по модернизации комбината и предоставили подробную информацию о тонкостях реализации таких проектов. Также в пресс-туре приняли участие топ-менеджеры компании, а сама трансляция велась с помощью программы Microsoft Teams.
Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
Виртуальный пресс-тур Группы Метинвест на ММК имени Ильича
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