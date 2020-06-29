Группа Метинвест провела первый виртуальный пресс-тур: фотогалерея

Метинвест провел виртуальный пресс-тур

Группа Метинвест провела первый в своей истории виртуальный пресс-тур, в рамках которого представители СМИ посетили Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Во время него сотрудники предприятия показали, как проходит реализация крупнейших в истории страны экологических проектов по модернизации комбината и предоставили подробную информацию о тонкостях реализации таких проектов. Также в пресс-туре приняли участие топ-менеджеры компании, а сама трансляция велась с помощью программы Microsoft Teams.