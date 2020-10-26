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"Идиотская инициатива": эксперт объяснил, что не так с новым налогом для украинцев

26 октября 2020, 18:19

Чтобы требовать со своих граждан налоги – нужно сначала создать для них приемлемые условия труда и проживания, отметил финансист.

Налоги для заробитчан 2020 - что готовит новый закон для заробитчан
Налоги для заробитчан 2020 - что готовит новый закон для заробитчан / фото: epravda.com.ua

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что украинские заробитчане должны платить налоги. Свою инициативу он объяснил тем, что сегодня, по его словам, декларируется в 30 раз меньше тех сумм, которые присылают в Украину наши соотечественники, которые трудятся за границей.

"Это – мягко говоря, идиотская инициатива. Ведь наше государство не создало условий для работы людей в нашей стране, фактически вытолкнуло их на заработки за рубеж, в том числе и тем бардаком, который существует в налоговой системе Украины (вспомните хотя бы "скрутки" НДС и другие махинации, которые "крышуются" в том числе и налоговой)", – заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Главреду.

Читайте такжеЛегализация самогона в Украине: депутаты согласны простить налоги за молокоОн напомнил, что люди уезжают за рубеж, из-за чего разрушаются семьи. Люди трудятся в другой стране, чтобы обеспечивать свои семьи, присылая им в Украину заработанные деньги.

"А наши неуважаемые чиновники тут как тут – готовые обложить налогами еще и заробитчан", – возмутился эксперт.

При этом Загородний задался вопросом: а за что и зачем украинским заробитчанам платить налоги в Украине?

"Чтобы господин Любченко мог своровать и построить себе домик? Нет, пусть уж лучше этот человек пришлет деньги своей семье, которая потратит их в Украине на потребление, построит бизнес, поведёт детей в школу и оплатит им учёбу, купит квартиру или что-то другое – это будет более эффективно, чем если эти деньги попадут в липкие шаловливые ручки господина Любченко, который потратит их неизвестно куда", – заявил эксперт.

По его словам, попытка реализовать эту идею однозначно вызовет негативную реакцию. Потому что в условиях, когда государство не предоставило для своих граждан условий труда, но при этом залазит еще глубже в их карман, другой реакции быть не может.

"Чиновников понять можно: им это очень интересно, ведь за рубежом заработок в валюте. Так что, естественно, населением это будет воспринято в штыки. Кроме того, государству проблематично будет поймать заробитчан на неуплате налогов, поскольку они просто перестанут переводить эти деньги через банковскую систему, а станут ввозить их наличкой через границу. Потому подобные инициативы наших неуважаемых налоговиков лишены смысла", – резюмировал Загородний.

Заробитчане Украины

  • Напомним, ранее Олег Устенко ‒ экономист и советник президента Владимира Зеленского - рассказал, что будет с украинцами-заробитчанами после пандемии китайского коронавирусу COVID-19.
  • Сразу после 1 сентября, когда официально будет повышена минимальная заработная плата в Украине, начнутся проверки соблюдения законодательства страны о труде.

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