​Из COVID-фонда забрали более 100 миллионов: куда отдали деньги

Куда потратили деньги из COVID-фонда / УНИАН

Кабинет министров Украины принял решение о выделении средств из Фонда борьбы с COVID-19 на платежи во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов.​

Как сообщается на сайте Кабмина, речь идет о погашении задолженности по решению Международного центра по урегулированию инвестиционных споров от 26 июля 2018 года.

Иск к государству Украина подали компании Сити-Стейт Н.В., Компания по управлению активами Практика, Кристалл-Инвест и Продиз.

Сообщается, что еще в июле 2018 года международный арбитраж в Нидерландах присудил выплатить в пользу этих юридических лиц $8,91 млн, или 239,2 млн грн, а также проценты за период с 31 декабря 2013 года по ставке 12-мес. LIBOR+4% и $0,4 млн судебных издержек.

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Спор был связан с потерей компаниями депозитов в Кредитпромбанке, который Нацбанк вывел с рынка. По мнению истцов, государство не смогло защитить их инвестиции, как того требовало межправительственное соглашение.

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