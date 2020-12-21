​Из COVID-фонда забрали более 100 миллионов: куда отдали деньги

Кабмин направил деньги из "ковидного фонда" на выполнение решения международного суда.
Кабинет министров Украины принял решение о выделении средств из Фонда борьбы с COVID-19 на платежи во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов.
Как сообщается на сайте Кабмина, речь идет о погашении задолженности по решению Международного центра по урегулированию инвестиционных споров от 26 июля 2018 года.
Иск к государству Украина подали компании Сити-Стейт Н.В., Компания по управлению активами Практика, Кристалл-Инвест и Продиз.
Сообщается, что еще в июле 2018 года международный арбитраж в Нидерландах присудил выплатить в пользу этих юридических лиц $8,91 млн, или 239,2 млн грн, а также проценты за период с 31 декабря 2013 года по ставке 12-мес. LIBOR+4% и $0,4 млн судебных издержек.
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Спор был связан с потерей компаниями депозитов в Кредитпромбанке, который Нацбанк вывел с рынка. По мнению истцов, государство не смогло защитить их инвестиции, как того требовало межправительственное соглашение.
COVID-фонд в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабмин разрешил тратить деньги из COVID-фонда на сериалы. Как утверждают в Минкульте, решение правительства поможет культурной отрасли в условиях коронакризиса.
- Также Кабмин своим постановлением 21 октября передал на развитие дорог во Львовской области 61,55 млн гривен из проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по усовершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний.
- Позднее Кабмин пояснил направление 62 миллионов из программы по борьбе с раком на дороги. В правительстве отметили, что все решения по перераспределению средств принимаются Межведомственной комиссией.
- Ранее руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему деньги из коронавирусного фонда уйдут на дороги. По его словам, каждая гривна, которую вложили в дороги, приносит в бюджет шесть.