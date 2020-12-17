Кабмин принял новое решение по субсидиям на коммуналку

Власти упростили назначение субсидий на коммунальные услуги / УНИАН

Правительство Украины разрешило получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть граждане, которые официально находятся на заработках за границей в странах, не заключивших договор о социальном обеспечении с Киевом. Власти упростили процедуру назначения финансовой помощи украинцам без доходов и установили порядок возвращения ошибочно выплаченных субсидий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, ссылаясь на соответствующее решение Кабинета министров, которое было принято в среду, 16 декабря, на правительственном заседании.

Согласно решению Кабмина, право на получение субсидии предоставлено домохозяйствам, в составе которых есть граждане, работающие за рубежом на легальных основаниях в государствах, не заключивших соглашения о социальном обеспечении с Украиной. Получать субсидию могут и те домохозяйства, где зарегистрированы граждане, пребывающие за границей в период ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.Читайте такжеКабмин поставил жесткие условия для получения субсидий: кто останется без помощи

Помимо этого, претендовать на субсидию на общих основаниях смогут те лица, которые получили право собственности на жилье в течение 1 года перед тем, как обратились за предоставлением льгот на оплату коммунальных услуг.

Право получать субсидию будут иметь и граждане, освобожденные от уплаты взноса на государственное социальное страхование, и лишены доходов.

Впрочем, в Минсоцполитики добавили, что главное решение по вопросу предоставления субсидии принимает комиссия.

Также правительство установило порядок возврата выплаченных льгот и субсидий, которые могли быть назначены по ошибке.

"Установлен порядок возврата излишне (ошибочно) выплаченных гражданам льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме", - подчеркивается в сообщении.

Субсидии в Украине