Как изменится курс доллара в Украине: аналитик назвал новые цифры

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн / УНИАН

Курс доллара в Украине до конца августа может вырасти с 27,3 гривни до 27,6 гривни.

Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, передает Обозреватель.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,6 грн", – отметил эксперт.

Отметим, на минувшей неделе курс доллара к гривне изменился на разных сегментах валютного рынка незначительно и разнонаправлено:

с прошлого четверга официальный курс доллара НБУ снизился с 27,53 грн до 27,48 грн (-0,2%);

спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании УкрДилинг, за это же время выросли с 27,34/27,37 до 27,36/27,38 (+0,1%/+0,04%);

средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 27,34/27,57 до 27,31/27,58 (-0,1%/+0,02%).

"Столь незначительное и разнонаправленное изменение курса доллара за неделю свидетельствует о том, что доллар по отношению к гривне нащупал временное равновесие вблизи текущих значений, и еще какое-то время может незначительно колебаться вокруг нынешних уровней", – прогнозирует аналитик.

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Как сообщал Главред, ранее новый руководитель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что финансовый регулятор, как и ранее, будет сглаживать излишние колебания курса, как в одну, так и в другую сторону.