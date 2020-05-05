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Украинцам грозит невыплата зарплат: эксперты рассказали, кто в зоне риска

5 мая 2020, 08:55

Многие украинцы рискуют вовсе потерять зарплату.

кошелек, зарплата
Многие украинцы рискуют вовсе потерять зарплату / zarplata.alexyanovsky.com

В мае многие украинцы могут столкнуться с понижением зарплат или рискуют и вовсе ее потерять.

"Лукавые" цифры: как зарплаты выросли на бумаге

Как пояснил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, учет Госслужбы статистики не охватывает предприятия с численностью менее 10 человек и самозанятых предпринимателей, которых в Украине порядка двух миллионов трудоспособных (25% от общего количества официально работающих).

"Пока не было карантина, эти люди зарабатывали, будем считать, среднюю по стране зарплату, плюс-минус, и как-то жили, хотя статистика их и не видела. Теперь многие из них потеряли работу и пока выживают за счет накоплений либо залезают в долги. Но статистика по-прежнему показывает, что в среднем по стране заработки даже выросли. Я называю такие цифры "лукавыми"", – отметил он.

Резкий скачок зарплат: кто заработал на карантине

Как уточнил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, на рост зарплат в марте повлияли выплаты квартальных премий.

Читайте такжеШок и трепет: эксперты озвучили жуткий прогноз по зарплатам Украины после карантина"Рост зарплат более арифметический, чем реальный, ведь Госстатистики считает среднюю зарплату по утвержденной методике, делит фонд зарплаты по стране на количество штатных работников... Что касается резкого роста зарплат в отдельных сферах, то очевидно, что из-за карантина вырос спрос на доставку продуктов и промтоваров домой. Это работа сдельная, поэтому заработки у курьеров по доставке так повысились", – пояснил он.

Эксперт напомнил, что в Украине многие работают нелегально или на минимальную зарплату. Таких работников, по его оценке, около 2 млн человек – это прежде всего рыночная торговля, строительство, ремонты на дому. Сейчас все это не работает, то есть доходов у "нелегалов" нет, но в статистику они не попадают.

Катастрофа с зарплатами в мае: украинцы резко обеднеют

В то же время эксперты утверждают, что в апреле и, возможно, в мае надо ожидать снижения уровня зарплат из-за того, что часть отраслей из-за карантина фактически не работала.

"За апрель картина будет совсем другая, зарплаты по многим сферам существенно просядут, ожидаю, что в среднем они не опустятся ниже 10 тысяч гривен, но по отдельным отраслям может быть намного больше. Чтобы понять, какое уже произошло падение заработков, надо дождаться статистических данных за апрель, прежде всего по сервису, транспорту, общественному питанию. Вырастет и задолженность по зарплате, это коснется работающих предприятий. Промышленность за 1-й квартал показала падение на 7,7%, торговля сократилась почти вдвое. А нет продаж – не из чего платить зарплату, деньги работникам начислят, но выплатят с задержкой", – подчеркнул Пендзин.

В долгах, как в шелках: что ждет украинцев после карантина

При этом Охрименко прогнозирует, что в апреле зарплаты украинцев снизятся не менее чем на 10% (свыше 1000 грн) за счет отсутствие премий и спада в отдельных сферах экономики: "Также ожидаю роста долгов по зарплатам. Надежда на то, что выход страны из карантина, намеченный на вторую декаду мая, окажется успешным и экономика начнет восстанавливаться".

Читайте такжеВ Украине резко снизятся зарплаты: сколько будем зарабатывать после карантинаКак добавил глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, зарплаты упадут незначительно и прежде всего в госструктурах, а не в частном секторе, пишет Сегодня.

"Долги по зарплатам у активно работающих предприятий будут расти, это очевидно, но надеюсь, что немного. Многие частные фирмы отправили сотрудников в очередные отпуска, ввели укороченный рабочий день. То есть сейчас они минимизируют потери, а в будущем, после постепенной отмены карантина, смогут выйти на прежний уровень. Зарплаты за апрель и май просядут ниже 11 тысяч гривен, апрельские – из-за "карантинного шока", майские – еще и из-за большого количества праздников и выходных (будет всего 19 рабочих дней при обычных 21-м). Долги по зарплатам увеличатся прежде всего в госсекторе из-за закрытия государственных шахт и недопоступлений в бюджет в связи с карантинным послаблениями в виде снижения объемов ЕСВ, о которых мы говорили", – резюмировал эксперт.

Напомним, в Киеве из-за коронавирусной инфекции оказался в кризисе рынок труда – работодатели уже снизили количество вакансий на 34%.

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