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Дыра в бюджете: украинцы массово жалуются на задержки с выплатами по безработице

15 мая 2020, 17:56

Уже в июне деньги на безработных в Украине могут закончиться.

безработица
Уже в июне деньги на безработных в Украине могут закончиться / telegraf.com.ua

В Украине задерживают выплаты по безработице, которые можно оформить не выходя из дома.

При этом люди жалуются на то, что выплаты им задерживают по срокам, при этом во время карантина приходиться ходить отмечаться в Центры занятости.

В Госслужбе занятости признали задержки с выплатами и пообещали, что средства должны дойти до адресатов к понедельнику, пишет Strana.ua.

По словам члена набсовета Фонда по безработице, заместитель главы Федерации профсоюзов Александра Шубина, число безработных с начала карантина возросло, поэтому выделенных из госбюджета 1,3 млрд гривен не хватило.

Читайте такжеВ Службе занятости рассказали, как растут ряды безработных в УкраинеОн уточнил, что на середину апреля резко упали поступления в Фонд от ЕСВ - минус 800 млн гривен: "То есть, по факту "лишние" средства составили уже не 1,3 млрд, а только 500 млн. При этом возникли рекордные кассовые разрывы. Суточные поступления средств составляют порядка 50 млн гривен, а расходы — 82 млн, то есть, кассовый разрыв - больше 30 млн в день. Ситуация однозначно сложная. Госслужба занятости перешла на суточный мониторинг состояния дел в регионах. Как только на ее счета заходят деньги, они сразу же перечисляются в региональные центры занятости и должны направляться получателям. Если в каком-либо регионе этого не происходит - это внутренний сбой, ЧП, и тут нужно разбираться".

По словам Шубина, денег на выплаты у Фонда по безработице хватит на первое полугодие, то есть, до конца июня (фактически еще на полтора месяца). А как будет дальше - зависит от экономической ситуации в стране.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что до конца 2020 года в Украине ожидается рост безработицы до 9,4%.

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