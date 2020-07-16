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Рада решила судьбу Шевченко: назван новый глава Нацбанка

Соответствующее решение поддержали 332 народных депутата.

16 июля 2020, 11:25
Кирилл Шевченко стал главой НБУ - что о нем известно
Кирилл Шевченко стал главой НБУ - что о нем известно / УНИАН

Верховная Рада 16 июля 2020 официально назначила Кирилла Шевченко на должность председателя Нацбанка Украины.

За это решение проголосовали 332 народных депутата.

Ранее в этот же день Комитет Рады одобрил назначение Шевченко главой НБУ.

Накануне, 15 июля, президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение ВР постановление о назначении Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

Кирилл Шевченко – кто он такой и что о нем известно

Читайте такжеДоллар по 200 гривен: что натворила "черная крыса" СмолияВ банковской сфере Кирилл Шевченко работает с 1994 года. За это время он работал в Украинском кредитном банке (нынешний А-Банк), а также в банке Финансы и Кредит и др., возглавлял Государственное ипотечное учреждение.

Непосредственно перед назначением на должность главы НБУ Шевченко занимал должность председателя правления Укргазбанка – с мая 2015 года.

В 2012-2014 годах Шевченко работал советником главы Ощадбанка.

Также в 2009 году работал советником тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко.

НБУ Верховная Рада новости Украины Кирилл Шевченко
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