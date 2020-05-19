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Когда рухнет гривна: экономист дал прогноз

19 мая 2020, 12:46

Власть просто "запустит печатный станок", что будет означать галопирующую инфляцию.

Гривна девальвация
Украина может повторить судьбу Венесуэлы / Iamir.info

Экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин прогнозирует, что Украину ждут не самые лучшие времена. По его словам, государство уже по сути банкрот, и дальше ситуация будет только ухудшаться.  

По словам эксперта, денег в стране нет, а экономика разрушена, средний класс практически уничтожен, осталась кучка богатых людей и 90% бедных.

"На помощь МВФ теперь рассчитывать особо не стоит: расширенного финансирования не будет – Фонд предоставит лишь небольшую программу кредитования stand by, чтобы Украина могла перекредитоваться, иначе говоря, чтобы руководство Украины могло осуществить "горящие" выплаты и не объявлять дефолт. Но дальше будет тяжелее, потому что и во втором, и в третьем квартале нам предстоят серьезные выплаты долгов, а денег нет", - сказал Соскин в комментарии Главреду.

Экономист прогнозирует, что "вскоре будет нанесен удар по руководству Нацбанка, и станет еще сложнее".

"Плох Смолий (Яков Смолий, глава НБУ, - ред.) или хорош, но при нем гривна оставалась стабильной. Как только будет подорвано руководство НБУ и свергнут Смолия, наша нацвалюта рухнет. А как только рухнет гривна, начнется самое "веселое": девальвация и инфляция. Власть просто "запустит печатный станок", что будет означать галопирующую инфляцию", - считает Соскин.

"Венесуэла – это классический пример того, что ждет нас. К тому же, нечто подобное уже было в Украине в 90-е годы", - добавил он.

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Как сообщал Главред,  глава НБУ Яков Смолий заявил, что после окончания карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19, Национальный банк Украины не ожидает значительных колебаний курса доллара

Напомним, главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар дал прогноз, что до конца года курс доллара продержится на отметке 27 грн+/-50 коп.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает, что курс доллара в Украине может застыть на одной отметке в 27-28 гривен за один "бакс", а потом американская валюта начнет расти в цене. 

Олег Соскин курс гривни новости Украины МВФ инфляция девальвация НБУ
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