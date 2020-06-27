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Пенсии в Украине вырастут с 1 июля: кому повезло и насколько

Минимальный прожиточный минимум поднимается до 2118 грн – после чего увеличатся и пенсионные выплаты украинцам.

27 июня 2020, 13:11
Кому повысят пенсии с 1 июля 2020 в Украине - суммы выплат
Кому повысят пенсии с 1 июля 2020 в Украине - суммы выплат / УНИАН

Пенсии в Украине повышают с 1 июля 2020 – одновременно и благодаря повышению минимального прожиточного минимума.

Минимальный прожиточный минимум поднимается до 2118 грн – после чего увеличатся и пенсионные выплаты тем украинцам, кто получает минимальную пенсию, и тем, кого обошла майская индексация.

Как разъяснили в Пенсионному фонде Украины, минимальная пенсия с 1 июля 2020 вырастает до 1712 грн (сейчас составляет 1638 грн). То есть пенсионерам добавят 74 грн. А с 1 декабря (после очередного повышения прожиточного минимума) они начнут получать 1769 грн.

Читайте такжеПередача пенсии по наследству в Украине: эксперт объяснил, в чем преимуществоСоциальная пенсия в Украине 2020 вырастет до 1712 грн. Она положена украинцам, которые пенсионного возраста уже достигли, а нужного стажа все еще не наработали.

Повышение ожидает и тех, у кого стаж больше необходимого: мужчины со стажем более 35 лет и женщины – более 30 лет. Им за каждый дополнительный год полагается 1% надбавки от минимальной пенсии – то есть 17,12 грн (начиная с 1 июля).

Максимальная пенсия в Украине тоже вырастет – с 16380 грн до 17120 грн.

Напомним, с 1 января государство планирует перейти на новую гибридную систему пенсионных выплат, в рамках которой украинцы, возможно, будут получать пенсии сразу по двум программам – солидарной и накопительной.

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