Кому в Украине подняли зарплаты на 20% и когда ждать следующего скачка

Зарплаты в Украине подняли на 20% - кому повезло / Фото pixabay.com

Большая часть расходов на образование в Украине, что заложены в госбюджет 2021, пойдет на повышение зарплат учителям и педагогам. С 1 января 2021 года их должностные оклады выросли на 20%, сообщает Министерство образования и науки.

Следующее повышение заработной платы для педагогов запланировано с 1 декабря этого года. На этот раз их зарплаты вырастут на 8,4%.

В целом, общий объем субвенции составляет 103,7 млрд грн, из них:

образовательная субвенция – 99,65 млрд грн;

на Новую украинскую школу – 1,42 млрд грн;

на реализацию программы "Дееспособная школа для лучших результатов" – 1 млрд грн;

на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса – 1 млрд грн.

Ранее в Украине увеличили выплаты военным. Стало известно, кто получит, а кто нет. Речь идет о единоразовых выплатах в 18-23 тысячи гривен.

1 января – изменения в Украине