Кому в Украине подняли зарплаты на 20% и когда ждать следующего скачка

Общий объем субвенции составляет 103,7 млрд грн.
Большая часть расходов на образование в Украине, что заложены в госбюджет 2021, пойдет на повышение зарплат учителям и педагогам. С 1 января 2021 года их должностные оклады выросли на 20%, сообщает Министерство образования и науки.
Следующее повышение заработной платы для педагогов запланировано с 1 декабря этого года. На этот раз их зарплаты вырастут на 8,4%.
В целом, общий объем субвенции составляет 103,7 млрд грн, из них:
- образовательная субвенция – 99,65 млрд грн;
- на Новую украинскую школу – 1,42 млрд грн;
- на реализацию программы "Дееспособная школа для лучших результатов" – 1 млрд грн;
- на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса – 1 млрд грн.
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Автор: Диана Беловодская