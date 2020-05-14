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Экперты назвали самую уязвимую перед коронавирусом валюту

14 мая 2020, 08:43

Эту валюту не стоит покупать.

Доллары, евро
Курс евро продолжит ослабляться / Reuters

На фоне пандемии коронавируса самой уязвимой валютой признали евро. С начала года курс евро упал на 3,5% по отношению к доллару. Участники рынка уверены, что со временем валюта продолжит ослабляться.

Как сообщает Bloomberg, в разгар эпидемии страны ЕС все еще не могут выработать единую фискальную политику для поддержки экономики.

Например, для поддержки Италии выработан краткосрочный план на 540 млрд евро, но о долгосрочной программе восстановления странам договориться пока не удалось. Сложившаяся ситуация вызывает опасения на валютном рынке.

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Напомним, после пандемии китайского коронавируса COVID-19 Евросоюз может быть радикально переформатирован. Такое мнение высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.  При этом он не исключил, что ЕС может развалиться. 

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