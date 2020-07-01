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Коронавирус ударит по мировому рынку труда: около 740 млн человек могут остаться без работы

За первое полугодие эпидемии коронавируса безработными стали около 400 миллионов человек.

1 июля 2020, 06:10
Коронавирус
Коронавирус может оставить без работы миллионы людей / pixabay.com

Если пандемия COVID-19 будет и в дальнейшем распространяться по всему миру, около 740 миллионов людей на планете рискуют стать безработными уже во второй половине 2020 года.

Такой прогноз опубликован в отчете Международной организации труда.

Согласно отчету организации, в результате коронавирусного кризиса в первом квартале 2020 года около 400 миллионов человек прекратили работать в режиме полного рабочего дня. Эксперты предполагали, что рабочие места потеряют 305 миллионов человек.

В континентальном измерении больше всего рабочих мест потеряли люди, проживающие в Америке (18,3%), Европе и Центральной Азии (13,9%), Азиатско-Тихоокеанском регионе (13,5%), а также Арабских государствах (13,2%) и Африке (12,1%).

Во второй половине текущего года ситуация может развиваться по трем сценариям

  • Оптимистичный – трудовая деятельность восстанавливается, в результате кризиса работу теряют 34 миллиона человек.
  • Базовый – экономика восстанавливается постепенно в соответствии с нынешними прогнозами. В таком случае остаются безработными 140 миллионов человек.
  • Негативный – вторая волна COVID-19 приводит к ужесточению противоэпидемиологических мероприятий, в результате чего без работы остаются 340 миллионов трудоспособных граждан.

Напомним, по причине коронавирусного кризиса 30% украинских заробитчан потеряли работу в Польше.

коронавирус карантин безработица экономика
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