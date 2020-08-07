Коронавирус лишит украинцев работы: эксперт озвучил неутешительный сценарий

В Украине вырастет уровень безработицы / фото: telegraf.com.ua

Карантин, введеный из-за эпидемии коронавируса в Украине, ухудшил экономическую ситуацию в стране. В результате, количество безработных вырастет как минимум вдвое.

Такой неутешительный прогноз озвучил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, пишет Обозреватель.

По его словам, если в нормальных условиях уровень безработицы в стране оценивался в 8-10%, то в условиях коронавируса цифра, как минимум, удвоится.

"Конечно, коронавирус, а точнее, те ограничения, которые были введены в Украине, особенно на первых этапах так называемой борьбы с коронавирусом, когда деятельность была под запретом или под большими ограничениями целые сферы экономики, конечно, что это привело к прямой или скрытой безработице", – рассказал эксперт.

В случае увольнения речь идет о прямой безработице, в случае отправки в неоплачиваемый отпуск – о скрытой, пояснил Новак.

Глава Комитета экономистов Украины подчеркнул, что многие предприятия не смогут полноценно возобновить работу, пока все ограничения не будут сняты.

Что касается рынка труда, то тут ситуация если и будет восстанавливаться, то это будет происходить очень медленно. На этот процесс может уйти около года.

"Поэтому всплеск безработицы в Украине в 2020 году, безусловно, будет. Единственное, проблема у нас – очень слабая учетность трудовых процессов. Очень многие люди формально остаются на работе, а фактически, например, находятся на заработках за границей", – добавил Новак.

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Как сообщал Главред, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, удастся ли экономике Украине пережить падение, спровоцированное пандемией коронавируса в мире.

Напомним, шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд считает, что мировой финансовый кризис, который спровоцировала вспышка коронавируса Covid-19, отразится на Украине гораздо меньше, чем на других странах.