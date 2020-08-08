"Атакованная" коронавирусом Украина решила помочь Ливану

Кабмин решил помочь Ливану / УНИАН

В субботу, 8 августа, Кабмин решил помочь Ливану в связи со смертоносным взрывом, который произошел в столице и в крупнейшем городе страны – Бейрут.

Правительство приняло решение о предоставлении помощи Ливану во время своего внеочередного заседания, говорится на сайте Кабмина.

Сегодня Кабмин утвердил проект указа президента Владимира Зеленского о предоставления Ливану гуманитарной помощи.

"…правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута", – отмечается в сообщении.

Напомним, внеочередное заседание Кабмина 8 августа прошло после того, как стало известно, что в Украине китайский коронавирус Covid-19 установил новые антирекорды, и Владимир Зеленский призвал правительство мобилизовать силы для предотвращения второй волны заболеваемости.

Справка. Мощный взрыв в Бейруте произошел 4 августа в портовой зоне, разрушено много зданий. Погибли по крайней мере 154 человека, пострадали тысячи человек, а 60 – считаются пропавшими без вести.