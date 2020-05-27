ЕС выделит кругленькую сумму для "спасения экономик" - сколько и кто получит

ЕС выделит кругленькую сумму на "спасение экономики" / Фото pixabay.com

Коронавирус в мире продолжает бушевать и в связи с пандемией Еврокомиссия разработала план "спасения экономики", по которому будет выделено 750 миллиардов евро для перезапуска экономики.

Как пишет Reuters, больше всего средств получат Италия и Испания, которые наиболее пострадали от пандемии. Странам выделят 313 миллиардов евро грантов и кредитов.

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Также южным странам (таким как Франция, Греция, Португалия) предоставят больше средств, чем северным, поскольку их экономика зависит от сферы туризма, которая временно приостановлена.

Комиссия предлагает выделить на финансовую помощь странам ЕС в 2021—2027 годах €1,1 триллиона.

"В целом план восстановления предусматривает €1,85 триллиона. Это поможет запустить нашу экономику и обеспечить дальнейшее развитие Европы", — говорится в документе.

Коронавирус в мире

Как ранее писал Главред, по состоянию на утро среды, 27 мая, коронавирус COVID-19 заразил более 5,5 миллиона человек во всем мире. Число жертв болезни превысило цифру в 350 тысяч.

Также отметим, группа ученых из Университета штата Орегон наглядно продемонстрировала ‒ почему и каким образом китайский коронавирус Covid-19 легко распространяетcя в вагонах метрополитена.