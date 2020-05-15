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ЕС одобрил выделение Украине кругленькой суммы - на что потратят

15 мая 2020, 19:55

Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали выделение помощи Украине для борьбы с коронавирусом.

доллар, евро
Европарламент одобрил выделение Украине 1,2 млрд евро / Фото pixabay.com

Коронавирус в Украине - депутаты Европарламента поддержали выделение нашей стране финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Эти деньги предназначены для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией.

Как пишет Интерфакс в пятницу, 15 мая, депутаты Европарламента поддержали соответствующую инициативу Еврокомиссии. Против такого решения выступило всего лишь 93 члена законодательного органа из 687, которые присутствовали во время голосования. При этом большинство политиков принимало участие в мероприятии удаленно, из-за карантинных ограничений.

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Для вступления решения в силу его должен будет утвердить Совет Европейского Союза.

Напомним, что Украина входит в десятку партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до 3 млрд евро помощи. Причем Киеву решили выделить наибольшую сумму.

  • Албания получит 180 млн,
  • Босния и Герцеговина - 250 млн,
  • Грузия - 150 млн,
  • Иордания - 200 млн,
  • Косово - 100 млн,
  • Молдова - 100 млн,
  • Черногория - 60 млн,
  • Северная Македония - 160 млн,
  • Тунис - 600 млн.

Ранее Главред писал, что 14 мая депутаты Европарламента большинством голосов поддержали рассмотрение в формате ускоренной процедуры вопрос о выделении десяти странам-соседям и странам-кандидатам на членство в Евросоюзе пакета помощи в 3 млрд евро - для преодоления кризиса, который вызван пандемией Covid-19.

Напомним, ранее эксперт и руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко дал прогноз по поводу того, грозит ли Евросоюзу развал после пандемии китайского коронавируса.

Еврокомиссия помощь коронавирус
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