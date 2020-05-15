ЕС одобрил выделение Украине кругленькой суммы - на что потратят

Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали выделение помощи Украине для борьбы с коронавирусом.
Коронавирус в Украине - депутаты Европарламента поддержали выделение нашей стране финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Эти деньги предназначены для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией.
Как пишет Интерфакс в пятницу, 15 мая, депутаты Европарламента поддержали соответствующую инициативу Еврокомиссии. Против такого решения выступило всего лишь 93 члена законодательного органа из 687, которые присутствовали во время голосования. При этом большинство политиков принимало участие в мероприятии удаленно, из-за карантинных ограничений.
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Для вступления решения в силу его должен будет утвердить Совет Европейского Союза.
Напомним, что Украина входит в десятку партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до 3 млрд евро помощи. Причем Киеву решили выделить наибольшую сумму.
- Албания получит 180 млн,
- Босния и Герцеговина - 250 млн,
- Грузия - 150 млн,
- Иордания - 200 млн,
- Косово - 100 млн,
- Молдова - 100 млн,
- Черногория - 60 млн,
- Северная Македония - 160 млн,
- Тунис - 600 млн.
Ранее Главред писал, что 14 мая депутаты Европарламента большинством голосов поддержали рассмотрение в формате ускоренной процедуры вопрос о выделении десяти странам-соседям и странам-кандидатам на членство в Евросоюзе пакета помощи в 3 млрд евро - для преодоления кризиса, который вызван пандемией Covid-19.
Напомним, ранее эксперт и руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко дал прогноз по поводу того, грозит ли Евросоюзу развал после пандемии китайского коронавируса.