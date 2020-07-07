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Всему виной коронавирус: в Кабмине бьют тревогу из-за новой проблемы

Профильный министр заявил о том, что "кадры частично перемещаются в тень".

7 июля 2020, 20:30
Коронавирус, маска
Из-за коронавируса Украина столкнулась с очередной проблемой / Фото pixabay.com

Коронавирус в Украине - в нашей стране перестала расти безработица, но появилась новая проблема. Начали существенно сокращаться поступления от уплаты единого социального взноса.

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном во вторник, 7 июля.

"Баланс по безработице контролируемый – не произошло существенного скачка числа безработных на 1-2 млн, чего мы боялись. Сейчас количество безработных не растет уже третью неделю подряд, остается в районе 517 тыс. чел. Новые безработные регистрируются, но и растет количество тех, кто нашел работу", - сказал он.

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По его словам, с начала карантина трудоустроились 174 тысяч безработных.

"Плюс программа Большое строительство создает рабочие места. Статистика – штука упрямая: количество безработных перестало расти", – отметил Петрашко.

"У нас другая проблема появляется – падает уплата ЕСВ, то есть кадры частично перемещаются в тень", – указал он.

Как писал Главред, Министерство здравоохранения Украины во вторник, 7 июля, обновило список стран, которые относятся к "красной зоне" по показателям по коронавирусу. В обновленный список, в частности, вошли Чехия, Черногория, Мексика.

Игорь Петрашко безработица соцвзнос Кабинет Министров коронавирус
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