Всему виной коронавирус: в Кабмине бьют тревогу из-за новой проблемы

Коронавирус в Украине - в нашей стране перестала расти безработица, но появилась новая проблема. Начали существенно сокращаться поступления от уплаты единого социального взноса.
Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном во вторник, 7 июля.
"Баланс по безработице контролируемый – не произошло существенного скачка числа безработных на 1-2 млн, чего мы боялись. Сейчас количество безработных не растет уже третью неделю подряд, остается в районе 517 тыс. чел. Новые безработные регистрируются, но и растет количество тех, кто нашел работу", - сказал он.
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По его словам, с начала карантина трудоустроились 174 тысяч безработных.
"Плюс программа Большое строительство создает рабочие места. Статистика – штука упрямая: количество безработных перестало расти", – отметил Петрашко.
"У нас другая проблема появляется – падает уплата ЕСВ, то есть кадры частично перемещаются в тень", – указал он.
Как писал Главред, Министерство здравоохранения Украины во вторник, 7 июля, обновило список стран, которые относятся к "красной зоне" по показателям по коронавирусу. В обновленный список, в частности, вошли Чехия, Черногория, Мексика.