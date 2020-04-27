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Уманский спрогнозировал массовую миграцию из Украины и потерю рабочих мест

27 апреля 2020, 14:00

Украина может потерять более 500 тысяч рабочих мест из-за некомпетентной политики властей.

Игорь Уманский
Игорь Уманский

Экс-министр финансов, советник главы ОП Игорь Уманский подверг критике программу правительства по строительству дорог и созданию дешевых рабочих мест, назвав данные меры "неэффективной тратой денег" и предложил в качестве альтернативы профинансировать строительства жилья и заводов.

"Почему мы покупаем польские трамваи, когда наши заводы стоят - и "Южмаш", и львовский? У них нет заказов", - уверяет чиновник.

По его мнению, в результате таких действий Украину ожидает значительное сокращение рабочих мест.

"Сколько будет минус, никто не скажет сейчас, но то, что это будет больше 500 000, ни у кого нет сомнений", - рассказал Уманский в интервью изданию Страна.

Читайте такжеЧто не так с карантином в УкраинеКак полагает экономист, заробитчане, вернувшиеся в Украину по причине вспышки коронавирусной инфекции в Европе, вследствие такой политики покинут страну из-за невозможности заработать здесь деньги.

"Если они клубнику собирали, или были грузчиками, строителями? Это низкоквалифицированный труд, который там оплачивается гораздо лучше, чем в Украине. Здесь нет рабочих мест. Они покрутятся и будут искать работу не в Украине", - полагает советник Ермака.

Напоследок он назвал представителей украинской власти "банально некомпетентными людьми", которые не понимают, как вывести страну из кризиса.

Ранее президент Владимир Зеленский и глава правительства Денис Шмыгаль анонсировали создание 500 тысяч дополнительных рабочих мест с целью стимуляции украинского рынка труда.

Напомним, 29 марта глава Минфина Игорь Уманский подал в отставку. Вместо него новым министром финансов назначили Сергея Марченко.

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