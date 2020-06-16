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В Украине запретили начислять штрафы и пеню на кредиты в период карантина

16 июня 2020, 12:26

Депутаты утвердили за основу и в целом законопроект №3297 об изменениях в Хозяйственный кодекс Украины.

деньги
В Украине запретили начислять штрафы на кредиты / УНИАН

Во вторник, 16 июня, в Украине банкам запретили начислять пеню и штрафы на просроченные кредиты в период карантина и в течение 30 дней после его окончания. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3297.

Соответствующая информация появилась на сайте Верховной Рады.

За закон проголосовали 344 нардепа.

Согласно поданной к законопроекту пояснительной записке, новым законом предлагается запретить банковским учреждениям начислять неустойку, штрафы, пеню за просрочки платежей по кредитам (займам), допущенные в период действия карантина и в 30-дневный период после окончания карантина.

Соответствующие изменения внесли в Хозяйственный кодекс.

Читайте такжеБанки ограничили наличку в терминалах: как теперь переводить деньгиНапомним, ранее Главред разбирался, какие изменения приготовили украинцам банки с 28 апреля. Нововведение связано со вступлением в силу закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Соответственно, предъявлять паспорт будет необходимо будет при:

  • отправлении денежных переводов без открытия счета;
  • пополнении счета другого человека;
  • оплате товаров или услуг наложенным платежом.

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